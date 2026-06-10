อธิการฯ โฆษิต นำเครือข่าย 9 มทร. ลงนาม MOU กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับวิจัย–นวัตกรรมสู่ภาคเกษตรไทย

วันที่ 10 มิถุนายน 2569 รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยการพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากรด้านวิชาการ การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่พร้อมใช้ เพื่อยกระดับศักยภาพของเกษตรกร สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภาคการเกษตร รวมทั้งขยายผลโครงการวิจัยที่มีศักยภาพสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง พร้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและข้อมูลด้านการเกษตรร่วมกันระหว่างทั้งสองหน่วยงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง มีความพร้อมในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากงานวิจัยมาสนับสนุนการพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิชาการส่งเสริมการเกษตร วิชาการเกษตร เคหกิจเกษตร วิศวกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์เกษตร ธุรกิจเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินค้าเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับทักษะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรผ่านกลไกงานส่งเสริมการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ ทั้งสองหน่วยงานยังมุ่งบูรณาการความร่วมมือด้านการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ การเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับปัญหาของเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเพิ่มการเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร อันจะนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกร ชุมชน และภาคการเกษตรไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
“เรียกได้ว่าเป็นการผนึกกำลังพัฒนางานวิชาการ การวิจัย และการส่งเสริมการเกษตร มุ่งยกระดับทักษะบุคลากร–เกษตรกร พร้อมขยายผลเทคโนโลยีใช้จริงในพื้นที่”