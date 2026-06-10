“บุ๋ม ปนัดดา” แจ้งความถูกเพจปลอม กุเรื่องโพสต์หมิ่น “ผบ.ตร.” สร้างความเสื่อมเสีย

“บุ๋ม ปนัดดา” เดินทางเข้าแจ้งความตำรวจไซเบอร์ เอาผิดเพจปลอมโพสต์โจมตี “ผบ.ตร.” จนถูกรุมวิจารณ์เสื่อมเสีย
วันนี้ (10 มิ.ย.) ที่ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.สอท.2) ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ประธานมูลนิธิองค์กรทำดี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกรณีถูกมิจฉาชีพปลอมแปลงเพจเฟซบุ๊กใช้ชื่อ “ดร บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” นำภาพและชื่อของตนไปโพสต์ข้อความโจมตี พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ (ผบ.ตร.) ในเชิงสร้างความเสียหาย ทำให้ประชาชนที่เข้ามาพบเห็นเกิดความเข้าใจผิดและรุมวิพากษ์วิจารณ์ตัวเธออย่างรุนแรง เนื่องจากข้อความที่เพจปลอมโพสต์ระบุในเชิงว่า “เปลี่ยนท่าน ผบ.ตร. คนใหม่เอาแบบที่ใช้ความสามารถ ประสบการณ์ และความรู้จริง ๆ ไม่ใช่เอาไก่มาแลก” จนกลายเป็นประเด็นที่สร้างความเสื่อมเสีย
บุ๋ม ปนัดดา เปิดเผยภายหลังลงบันทึกประจำวันว่า ตนได้รับเรื่องจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ส่งข้อความมาสอบถามด้วยความเข้าใจผิดว่าตนเป็นผู้โพสต์วิจารณ์ ผบ.ตร. จริง เนื่องจากเพจปลอมดังกล่าวมีการแอบอ้างชื่ออย่างแนบเนียนและมียอดผู้ติดตามจำนวนมาก ทั้งที่ความเป็นจริงตนมีเพจหลักเพียงเพจเดียวคือ “ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ซึ่งมียอดผู้ติดตามกว่า 5 ล้านคนเท่านั้น การกระทำดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำให้ตนเสื่อมเสียชื่อเสียง แต่ยังสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์อย่างรุนแรง ตนยืนยันว่าไม่เคยทราบเรื่องและไม่ได้เป็นผู้โพสต์ข้อความเหล่านั้น ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้ตนรู้สึกเสียเวลาชีวิตที่ต้องมานั่งจัดการกับเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริง จึงตัดสินใจแจ้งความใน 2 ข้อหา ได้แก่ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เรื่องการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ และความผิดฐานหมิ่นประมาท โดยตนได้รวบรวมหลักฐานและลิงก์เพจปลอมส่งให้ตำรวจเรียบร้อยแล้ว เบื้องต้นทราบข้อมูลตัวผู้กระทำความผิดว่าเป็นคนไทยในพื้นที่ภาคอีสาน และยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ด้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. กล่าวว่า กรณีนี้เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (1) เรื่องการบิดเบือนข้อมูลเท็จ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล ซึ่งมีโทษหนักกว่าการหมิ่นประมาทปกติ โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 2 ปี และปรับสูงสุด 2 แสนบาท ขณะนี้พนักงานสอบสวนกำลังเร่งรัดประสานงานกับทางเมต้า (Meta) เพื่อดำเนินการปิดเพจปลอมทั้งหมดและเตรียมออกหมายเรียกผู้กระทำความผิดมาทราบข้อกล่าวหาโดยเร็ว
พร้อมย้ำเตือนประชาชนว่าตำรวจให้ความสำคัญกับทุกคดีไม่ว่าผู้เสียหายจะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือไม่ โดยชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มคดีอาชญากรรมออนไลน์ในภาพรวมที่ลดลงภายหลังการตั้งศูนย์ AOC เพื่อป้องกันและปราบปรามมิจฉาชีพอย่างเข้มงวดในช่วงที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ดร.ปนัดดา ยังได้ฝากสะท้อนปัญหาไปยังเฟซบุ๊ก ซึ่งที่ผ่านมาเคยแจ้งรายงานเพจแอบอ้างหลายครั้งแต่กลับได้รับคำตอบว่าเป็นเพียง “แฟนคลับ” ทั้งที่พฤติกรรมเพจเหล่านั้นมีการลงรูปตนสลับกับการโพสต์ด่าทอผู้อื่น ไปจนถึงการแปะลิงก์เว็บพนันออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการทำลายภาพลักษณ์อย่างรุนแรง จึงอยากให้ทางแพลตฟอร์มปรับปรุงมาตรการจัดการกับบัญชีปลอมให้จริงจังและเด็ดขาดมากกว่าที่เป็นอยู่ อีกทั้งขอให้ทางพนักงานสอบสวนประสานงานกับทาง ผบ.ตร. ให้รับทราบในฐานะผู้เสียหายโดยตรงด้วยเช่นกัน เพื่อให้คดีมีความครอบคลุมและเอาผิดผู้กระทำความผิดได้อย่างเต็มที่ตามกระบวนการของกฎหมาย