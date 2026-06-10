อธิบดีอัยการ ภาค 1 ตรวจพื้นที่นนทบุรี กำชับสางสำนวนคดีไม่ให้คั่งค้าง

อธิบดีอัยการ ภาค 1 ตรวจราชการ หน่วยงานในสังกัดพื้นที่จ.นนทบุรี กำชับสะสางสำนวนคดีไม่ให้คั่งค้าง ไม่ให้ความยุติธรรมล่าช้า อัยการจังหวัดเเขวงนนท์ เเจงเเนวปฏิบัติประสานงานตำรวจ
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.2569 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี ตำบลบางกระสออำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นายธิติ คุ้มรักษ์ อธิบดีอัยการภาค 1 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการ
น ส.อัจฉรา ศรีฉ่ำ อัยการจังหวัดนนทบุรี และนายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจราชการของสำนักงานอัยการภาค 1 ที่ห้องประชุม สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีชั้น 2
ทั้งนี้อธิบดีอัยการ ภาค 1 ได้ให้ข้อคิดเห็นและ ข้อแนะนำ กับพนักงานอัยการผู้ปฏิบัติราชการว่า เนื่องจากภาระงานของพนักงานอัยการ มี 2 บทบาท กล่าวคือการเดินทางไปว่าความที่ศาล และการพิจารณาสั่งสำนวนคดีที่ได้รับมอบหมาย
ในฐานะพนักงานอัยการผู้ตรวจสำนวน พึงระมัดระวัง ไม่ให้ สำนวนคดีที่ได้รับมอบหมาย ค้างสั่งเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด และให้ตรวจสอบเรื่องอายุความ ในฐานความผิดต่างๆโดยเมื่อได้รับสำนวนคดีมาอยู่ในความรับผิดชอบแล้ว
ให้พนักงานอัยการ เร่งรัดตรวจพิจารณาในเบื้องต้น ว่า สำนวนคดีดังกล่าวครบถ้วนสมบูรณ์แล้วหรือไม่ มีประเด็นที่สอบสวนเพิ่มเติม และเป็นประเด็นดังกล่าวเป็นสาระสำคัญหรือไม่อย่างไร เช่นคดีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หากมีข้อเท็จจริงเพียงพอ ที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในสำนวนแล้ว แม้จะมีการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลกับผู้เกี่ยวข้องในขบวนการก็สามารถที่จะฟ้องคดีไปได้เลย
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความอยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็น ผู้เสียหายที่ไม่ได้รับการเยียวยา หรือผู้ต้องหาที่ต้องรอการพิสูจน์ในกระบวนการ ดังนั้นพนักงานอัยการ จึงควรใช้วิจารณญาณ ในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชน โดยรวดเร็วและเคร่งครัดในกรอบระเบียบของกฎหมาย
นายเทพประทานพร ทองคลัง ได้ร่วมชี้แจงว่า ตั้งแต่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติราชการ ในตำแหน่งอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ได้ใช้ความรู้ประสบการณ์ อย่างเต็มที่ โดยได้เข้าร่วมปฏิบัติ เป็นเวรฟ้องคดีวาจา ในวันที่ 11, 13 เเละ 15 เมษายน ตรงกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา และเข้าร่วมประชุม กับตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เพื่อแก้ไข ปัญหาและขจัดข้อขัดข้องในการทำสำนวนการสอบสวนและ การส่งสำนวนการสอบสวนให้ทันเวลาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
อธิบดีอัยการ ภาค 1 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ เมื่อครั้งที่ท่าน ดำรงตำแหน่งอัยการศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ว่ามีรูปแบบวิธีการทำงานอย่างไร ให้สำเร็จลุล่วง เป็นไปตามเป้าหมายของราชการ เพื่อให้ น้องๆข้าราชการอัยการ ได้นำไปปรับใช้ ในการทำงาน
ซึ่งอธิบดีอัยการภาค 1 มีกำหนดมาตรวจเยี่ยม ความเรียบร้อย อีกครั้งตามวงรอบในการปฏิบัติราชการต่อไป