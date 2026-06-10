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"ทราย สก๊อต" ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายสิรณัฐ สก๊อต หรือทราย สก๊อต
"ทราย สก๊อต" ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจ พร้อมมอบหมาย"อ.ปานเทพ" และทนายความร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วันนั้ (10 มิ.ย.) ศาลแพ่งพระโขนง นัดไกล่เกลี่ยคดีที่ นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ"ทราย สก๊อต" ถูกมารดาอย่างนางจีรนุช ภิรมย์ภักดี ฟ้องเพื่อเอาสมบัติที่ถูกคุณตายกให้คืน

ในวันนี้นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และน.ส.อัจฉรา แสงขาว หรือทนายปุย ได้รับมอบอำนาจจากนายสิรณัฐให้มาเจรจาไกบ่กลี่ย

นายปานเทพ ให้สัมภาษณ์ว่า ได้มอบอำนาจให้ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยตามคำแนะนำจากผู้พิพากษาโดยให้ตนเป็นผู้รับมอบอำนาจอันดับที่ 1 และน.ส.อัจฉรา เป็นผู้รับมอบอำนาจลำดับที่ 2 วัตถุประสงค์ในวันนี้เมื่อศาลนัดไกล่เกลี่ยแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของโจทก์และจำเลย ถ้าฝั่งโจทก์อย่างนางจีรนุชจะเข้ามาหรือไม่หรือส่งตัวแทนมา ขณะที่ฝั่งจำเลยมาด้วยตัวเองพร้อมกับคณะเจรจา เราจะไม่ตัดสินอะไรล่วงหน้าจนกว่าจะทราบว่าฝั่งโจทก์มีความประสงค์เจรจาอย่างไร

เมื่อถามวันนี้ นายสิรณัฐมีธงในใจหรือไม่ว่าจะให้จบแบบไหน

นายปานเทพ กล่าวว่า ไม่มีใครรู้จนกว่าจะถึงการเจรจา เพราะว่าฝั่งจำเลยมาทั้งตัวนายสิรณัฐและทีมคณะเจรจา ส่วนที่เหลืออยู่ที่ความประสงค์ของฝั่งโจทก์ว่ามีความประสงค์จะเจรจาหรือจะดำเนินคดีต่อ แต่ทางฝั่งจำเลยมีความพร้อมในทุกด้านและเตรียมทีมทนายความไว้แล้ว 20 คนทั้งทีมของนายสิรณัฐและกลุ่มที่มาช่วยในครั้งนี้ และปรึกษาทุกรายละเอียดจนมั่นใจว่าสามารถรองรับทุกสถานการณ์ได้ ส่วนนายสิรณัฐมีความกังวลใจไหม อันนี้ต้องถามเจ้าตัวเอง

เมื่อถามว่าทนายความได้ให้คำแนะนำอย่างไรบ้าง
นายปานเทพ กล่าวว่า เมื่อ 2 วันก่อนหน้าก็ได้ประชุมร่สมกันอีกครั้ง ยอมรับว่าการเตรียมการครั้งนี้เป็นไปอย่างมั่นคงและชัดเจน พร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นกรณีไหน

เมื่อถามว่าทางกฎหมายจะช่วยอย่างไรให้นายสิรณัฐได้รับความยุติธรรมมากที่สุด นางสาวอัจฉรา กล่าวว่า ในทางกฎหมายได้มีการปรึกษาทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา แต่ต้องยืนยันตามเจตนารมณ์ของนายสิรณัฐ ว่าวันนี้ที่มาไกล่เกลี่ยคดีแพ่งฝ่ายโจทก์จะมาเจรจาฝ่ายโจทก์จะเจรจาด้วยหรือไม่ เพราะทางจำเลยเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้ว ส่วนการดำเนินคดีอาญาก็ต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของเจ้าตัวต่อไป

เมื่อถามว่าหากวันนี้โจทก์ไม่มาไกล่เกลี่ยจะทำอย่างไร

นายปานเทพ กล่าวอีกว่า วันนี้จะต้องรอดูหน้างานจะไม่คาดการณ์อะไรล่วงหน้า การประชุมกันเมื่อ 2 วันที่แล้วทำให้เราได้ทราบว่าคุณยายได้เขียนพินัยกรรมให้นายสิรณัฐว่าด้วยเรื่องเงินในตู้เซฟ และอาจจะมีทรัพย์สินอย่างอื่นอย่างอัญมณีที่ติดชื่อคนอื่น ตามกระบวนการจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ถ้ามีรายชื่อผู้รับประโยชน์จากพินัยกรรมเหล่านั้นการเปิดตู้เซฟจะเปิดไม่ได้ ถ้ามีทรัพย์สินหายไปซึ่งตอนนี้จากพยานหลักฐานเราเชื่อว่ามีการหายไปทั้งเงินสดและอัญมณี ตนเชื่อว่านายสิรณัฐได้ตัดสินใจที่จะดำเนินคดีอาญาแล้ว และเจ้าตัวก็เพิ่งรู้ว่าคุณยายได้มอบมรดกให้ด้วย แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการเปิดตู้เซฟ

เมื่อถามว่าในวันนี้ถ้ามารดาของนายสิรณัฐไม่มาอาจจะทำให้การสู้คดียากขึ้น

นายปานเทพ กล่าวว่า ถ้าไม่มาอาจจะแปลความว่าฝั่งโจทก์อาจจะไม่ไกล่เกลี่ย แต่ทั้งนี้ต้องรอดูอีกที และการดำเนินการตอนนี้ไปเป็นอย่าางมีเอกภาพ

ด้านนายสิรณัฐ กล่าวสั้น ๆ ก่อนขึ้นศาลว่า ตนไม่เครียดและพร้อมรับทุกสถานการณ์เพราะมาถึขนาดนี้แล้วและไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่มาให้กำลังใจ


"ทราย สก๊อต" ขึ้นศาลไกล่เกลี่ยคดีลูกเนรคุณ ขอบคุณแฟนคลับที่มาให้กำลังใจ
นายสิรณัฐ สก๊อต หรือ