ACSC-CIB รวบแก๊งขายบัตรคอนเสิร์ตทิพย์ ตุ๋นเหยื่อนับพันคน สูญเกือบ 4 ล้าน

ACSC - CIB รวบแก๊งขายบัตรคอนเสิร์ตทิพย์ ใช้บัญชี X กว่า 350 แอ็กเคานต์ หลอกเหยื่อเกือบพันราย สูญเงินรวมเกือบ 4 ล้านบาทศูนย์
วันนี้ ( 10 มิ.ย.) ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โดย พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./ รอง ผอ.ศปอส.ตร. พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.สั่งการ พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท. พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ รรท.ผกก.2 บก.ปอท. ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปราบปราม และ สน.ห้วยขวาง นำกำลังจับกุม นายธวัชชัย อายุ 26 ปี ,นายอุดมศักดิ์ อายุ 37 ปี ,น.ส.ศศิประภา อายุ 23 ปี, น.ส.ธัญลักษณ์ อายุ 37 ปี, น.ส.รัตนากร อายุ 25 ปี,น.ส.เจตสุภา อายุ 22 ปีและนายสุรกานต์ อายุ 22 ปี ทั้งหมดตามหมายจับศาลอาญา
ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น, ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ,สมคบกันฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่”พร้อมตรวจยึดของกลางสมุดบัญชีธนาคาร 10 เล่ม,โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่องและรถยนต์อีก 1 คัน โดยจับกุมได้ในพื้นที่ กทม., นครปฐม และ ภูเก็ต
สืบเนื่องจากได้มีแก๊งมิจฉาชีพหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศและศิลปินไทย อาทิ GOT7 / Jackson Wang, NCT, DAY6, BLACKPINK, SEVENTEEN, aespa, TWICE, EXO, DOH KYUNG SOO/ONE OK ROCK, Daniel Caesar, ค็อกเทล Cocktail, BUS / Happy BUSDAY, Three Man Down, อัสนี-วสันต์, นนท์ธนนท์ (สุรุ่ยสุร่าย Concert), Jeff Satur, Potato, Paradox, Billkin บิวกิ้น, Tattoo Colour ผ่านแพลตฟอร์ม X ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมออนไลน์ที่มีจำนวนคดีสูงที่สุด โดยผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแฟนคลับที่ต้องการซื้อบัตรคอนเสิร์ต ศิลปินดัง งานแฟนมีต และเทศกาลดนตรีต่าง ๆ ซึ่งหลายกรณีเป็นบัตรที่หาซื้อยากหรือจำหน่ายหมดอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้าย
จากการตรวจสอบพบบัญชี X ที่ใช้หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตมีมากกว่า 350 บัญชี มีผู้เสียหายแจ้งความทางออนไลน์ 739 คดี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 3.7 ล้านบาท โดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งการติดตามกระแสการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ต การโพสต์ประกาศขายผ่าน X การตอบแชตผู้เสียหาย การจัดหาบัญชีม้าสำหรับรับโอนเงิน และการถอนเงินสดเพื่อตัดเส้นทางการเงิน ก่อนนำเงินส่งต่อให้ผู้ร่วมขบวนการรายอื่น
ต่อมาพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหากลุ่มนี้ไว้ ก่อนนำกำลังจับกุมตัวผู้ร่วมขบวนการได้ดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้า ,ผู้ทำหน้าที่ถอนเงินสด,ผู้ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลการจำหน่ายบัตรออนไลน์ ,ผู้ทำหน้าที่ตอบแชตผู้เสียหาย และผู้จัดหาบัญชีม้าสำหรับรับโอนเงิน
สอบสวน น.ส.ธัญลักษณ์ หนึ่งในผู้ต้องหา ให้การว่า ช่วงต้นปี 2568 ได้ถูกกลุ่มเพื่อนว่าจ้างให้ถอนเงินสดจากบัญชีธนาคาร โดยอ้างว่าเป็นเงินจากการทำธุรกิจ เมื่อมีเงินโอนเข้าบัญชี ตนจะทำหน้าที่ถอนเงินสดแล้วส่งต่อให้กลุ่มดังกล่าว ภายหลังเมื่อบัญชีถูกอายัดและมีผู้เสียหายแจ้งว่าถูกหลอกซื้อบัตรคอนเสิร์ตผ่าน X จึงเริ่มทราบว่ากลุ่มเพื่อนมีพฤติการณ์หลอกขายบัตรคอนเสิร์ตออนไลน์ อย่างไรก็ตามยอมรับว่าเคยถอนเงินในลักษณะดังกล่าวมากกว่า 50 ครั้ง รวมยอดเงินกว่า 200,000 บาท
ด้าน น.ส.รัตนากร ให้การว่า กลุ่มของตนจะคอยติดตามว่าช่วงใดมีการเปิดจำหน่ายบัตรคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ที่ได้รับความนิยม ก่อนเข้าไปนำรูปภาพการจองบัตร หรือภาพ E-Ticket ของผู้อื่นที่ประกาศขายบน X มาตัดต่อแก้ไขชื่อผู้ซื้อ เลขที่นั่ง และเพิ่มลายน้ำบัญชี X ของตนเอง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนนำไปโพสต์หลอกขาย
น.ส.รัตนากร กล่าวต่อว่า ตนยังทำหน้าที่จัดหาบัญชี X ที่มีผู้ติดตามจำนวนมากกว่า 2,000 คน เพื่อนำมาใช้ก่อเหตุ โดยหลังจากใช้ก่อเหตุสำเร็จจะมีการเปลี่ยนชื่อบัญชีและ user ID ตลอดเวลาเพื่อกลับมาก่อเหตุซ้ำ และหลบเลี่ยงการตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการจัดหา “บัญชีม้า” สำหรับรับโอนเงินจากผู้เสียหาย พร้อมนำรูปบัตรประชาชนของเจ้าของบัญชีมาตัดต่อข้อความว่า “ใช้สำหรับขายบัตรคอนเสิร์ตเท่านั้น” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เสียหายตายใจเมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้ามาจะรีบยักย้ายถ่ายเทเงินผ่านหลายบัญชี ก่อนถอนออกมาเป็นเงินสดแล้วกระจายแบ่งผลประโยชน์ให้สมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งเริ่มก่อเหตุมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2567 เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป