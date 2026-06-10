คุมตัว “จิมมี่” ฝากขัง ตร.แจ้ง 6 ข้อหาอ่วม ปฏิเสธไม่ได้ก่อเหตุชิงทรัพย์ ฝากขอโทษนักข่าวที่ด่าไปเพราะขาดสติ

วันนี้ (10 มิ.ย. 69) เวลา 09.30 น. ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ได้ควบคุมตัวนายจิมมี่ อุเทนสุด อายุ 51 ปี ผู้ต้องหา ในคดีก่อเหตุกระชากสร้อยคอนาก น้ำหนัก 3 บาท ของนางยุพา ลือบางใหญ่ หรือป้าเช็ง อายุ 75 ปี ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และ ก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ของ น.ส.ศุภลักษณ์ ยุพเรศ อายุ 49 ปี ที่บริเวณหน้าบ้านพัก ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ม.6 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังได้ขโมยรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นสกู๊ปปี้ไอ สีแดงดำ ทะเบียน 2 กฆ 2494 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นของ นายพิเชษฐ์ นนทะโคตร อายุ 37 ปี ชาว จ.เลย ที่จอดไว้ในโรงพยาบาลศิริราช กทม. ไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผลัดแรก หลังจากทำการสอบปากคำแล้วเสร็จ
ภายหลังการรวบรวมพยานหลักฐานและผลการสอบสวนในเบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายจิมมี่ฯ รวม 6 ข้อหา ประกอบด้วย คือ 1.ชิงทรัพย์ โดยมีหรือใช้อาวุธ โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกต่อการกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กาย และจิตใจ 2.บุกรุกเคหสถานโดยมีอาวุธ โดยใช้กำลังประทุษร้าย 3.ข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวโดยการขู่เข็ญ 4.พกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควร 5.เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย และ 6.เป็นผู้ขับรถขณะเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 โดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ขณะที่พนักงานสอบสวนนำตัวนายจิมมี่ฯออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปยังศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้สื่อข่าวพยายามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยนายจิมมี่มีสีหน้าเรียบเฉย และไม่ตอบคำถามสมใดๆ แต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นที่ด่าทอนักข่าวเมื่อวานนี้ นายจิมมี่กล่าวขอโทษ และอ้างว่าเสพยาจำนวนมาก จึงทำให้ขาดสติ และยังตัดพ้อว่ามีปัญหาครอบครัวจึงเกิดความเครียดด้วย แต่เมื่อผู้สื่อข่าวได้สอบถามว่าก่อเหตุชิงทรัพย์จริงหรือไม่ นายจิมมี่ยังคงให้การปฏิเสธเช่นเดิม ก่อนเดินขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังออกไป
โดยในวันนี้ทาง พล.ต.ต.เดชรพี คงดี ผบก.ภ.จว.นนทบุรี จะเดินทางมาแถลงข่าวและเปิดเผยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้
หมายเหตุ : คลิปวงจรปิดเพิ่มเติมคดี ก่อเหตุกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท ของ น.ส.ศุภลักษณ์ ยุพเรศ อายุ 49 ปี ที่บริเวณหน้าบ้านพัก ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ม.6 อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พื้นที่สภ.บางใหญ่ แล้วนำไปขายร้านทองย่านพหลโยธิน กทม. ครับ