ตร.บางศรีเมือง รวบ 2 โจรขี้ยา ตระเวนลักทรัพย์ งัดบ้านยายวัย 61 ปี สูญ 6 หมื่น นำเงินซื้อ iPhone 17 PM-ปั่นสล็อต

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 69 พ.ต.อ.ภูมิสิษฐ์ ตั้งวิทย์เดชา ผกก.สภ.บางศรีเมือง ,พ.ต.ท.เอกพล ดีผลิผล รองผกก.สส.สภ.บางศรีเมือง ,พ.ต.ท.สมพร โพธิ์ศรี สว.สส.สภ.บางศรีเมือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บางศรีเมือง ได้ร่วมกันจับกุมตัว นายสาวิทย์ โง๊ะบุดดา หรือบอย อายุ 41 ปี (เสื้อสีขาว) นายนพดล ดงหนองบัว หรือเต้ย อายุ 26 ปี (เสื้อสีดำ) โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่หอพักแห่งหนึ่งย่านหนองจอก กทม. พร้อมของกลางคือ 1.เสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุ 2.เศษเงินเหรียญหลายถุง 3.พระเครื่องจำนวนหลายองค์ 4.ธนบัตรเก่า 1 เล่ม 5.รถจยย.ยี่ห้อ ยามาฮ่า ฟีโน่ สีขาว-ดำ หมายเลขทะเบียน ษมก 571 กทม. ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ 1.ร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ 2.เสพยาเสพติด
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 69 นางราตรี ปอแก้ว อายุ 61 ปี ผู้เสียหาย ได้เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสภ.บางศรีเมือง แจ้งว่าได้ตรวจสอบพบว่าห้องนอนถูกงัดแงะและมีทรัพย์สินสูญหาย มีรายละเอียดดังนี้ 1.เลสข้อมือหัวพ่อรวย 1 เส้น 2.เงินสด ประมาณ 50,000 บาท 3.บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย จึงได้ตรวจสอบพบว่าเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 69 เวลา 13.16 น. ได้มีชายไม่ทราบว่าเป็นผู้ใด แต่งกายสวมเสื้อแขนยาวสีดำ ใส่กางเกงขายาวสีดำ หมวกแก๊ปสีดำ ได้เข้าไปภายในบ้าน และลักเอาทรัพย์สินดังกล่าวไป ทำให้ได้รับความเสียหายจึงเดินทางมาแจ้งความไว้ที่ สภ.บางศรีเมือง
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพ วันที่ 21 พ.ค. 69 เวลาประมาณ 13.16 น. จับภาพคนร้าย 2 คน ขับขี่รถจยย.เข้ามาบริเวณในซอยดังกล่าว หลังจากนั้นขับขี่รถวนออกมา และคนซ้อนท้ายลงจากรถจยย.เดินไปก่อเหตุงัดบ้านผู้เสียหาย คนร้ายเข้าไปในบ้านใช้เวลาก่อเหตุกว่า 1 ชม. ถัดมาเวลา 14.16 น. คนร้ายได้เดินออกมาจากบ้าน และรีบซ้อนรถจยย.ออกไปทันที
จากการสอบถาม นายสาวิทย์ หรือบอย (เสื้อสีขาว) ผู้ต้องหา กล่าวว่า ตนเองเป็นคนเข้าไปขโมยของในบ้าน ที่ตนมาแถวนี้เพราะตนเข้ามาซื้อยาที่นี่บ่อย และสังเกตดูพบว่าบริเวณในบ้านเขาเปิด ตนได้ใช้เหล็กงัดกุญแจบ้าน จึงตัดสินใจเข้าไป ตนเคยมีคดีติดตัว 1 คดี เป็นคดีบุกรุก แต่จบไปแล้ว ส่วนเงินที่ได้มาตนนำเอาไปเล่นสล็อต
และมีเงินสดประมาณ 2,000 บาท ส่วนทองเป็นทอง 18K ตนนำไปขายเหมากับคนรู้จัก รวมแล้วได้เงินมาประมาณ 6,000 บาททั้งหมด จะมีเงินสดเป็นเหรียญบาทที่ตนขโมยมาด้วย ส่วนน้องที่มากับตนด้วยเขาไม่รู้เรื่อง ตนจะใช้ยาเสพติดแลกกับการให้น้องมาเป็นเพื่อน และจะให้เงินใช้ ครั้งละ 500-1,000 บาท หากขโมยสำเร็จ ส่วนเงินที่ได้มาตนนำเงินไปใช้หนี้ เพราะตนเองไปกู้เงินในแอปฯมาเป็นเงินด่วน ต้องคืนภายใน 7 วัน
เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบประวัติเพิ่มเติมพบว่า นายสาวิทย์ โง๊ะบุดดา หรือบอย อายุ 41 ปี (เสื้อสีขาว) มีประวัติก่อเหตุจำนวนหลาย 10 ครั้ง และมีหมายจับเก่าข้อหาลักทรัพย์ 1 คดี ซึ่งนายสาวิทย์ฯ ไม่ได้ทำงาน แต่จะใช้วิธีตระเวนลักขโมยของเป็นอาชีพหลัก และจะให้นายนพดล ดงหนองบัว หรือเต้ย อายุ 26 ปี (เสื้อสีดำ) เป็นคนอยู่เฝ้าห้องพักหรือบางครั้งก็ให้ขับขี่รถจยย.มารับ โดยมีการให้เงินค่าจ้าง และให้เงินซื้อข้าว ซื้อยาเสพทุกวัน ซึ่งนายสาวิทย์ฯ รับสารภาพว่าก่อเหตุมาหลายครั้งแล้ว จะก่อเหตุตามบ้านพักหรือแคมป์คนงาน จะเลือกเหยื่อที่เป็นคนต่างด้าว เพราะไม่เสี่ยงโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจจับ นำเงินไปซื้อโทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max และปั่นสล็อต
ส่วนเรื่องคดีที่ไม่คืบหน้า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการติดตามตัวคนร้ายตั้งแต่วันที่ผู้เสียหายแจ้งความ แต่ผู้ต้องหามีพฤติกรรมตระเวนขโมยของหลายพื้นที่ จึงต้องใช้เวลาในการติดตามตัว