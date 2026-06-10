มูลนิธิดังแฉสมาคมฌาปนกิจฯ ล่มทิพย์ สูบเงินคนแก่เฉียดหมื่นล้าน ถูกข่มขู่แต่สู้ไม่ถอย เตรียมมอบเอกสารให้ฝ่ายค้านรัฐบาลตรวจสอบ

"ทนายรณณรงค์" เปิดโปงวิกฤตสมาคมฌาปนกิจส่อล่มทิพย์ 8 จังหวัด ชี้เป้าข้าราชการเกียร์ว่าง ปล่อยคนแก่กว่า 1.6 แสนรายถูกอมเงินทำศพก้อนสุดท้าย ความเสียหายพุ่งเฉียดหมื่นล้านบาท เตรียมยื่นฝ่ายค้านตรวจสอบ
วันที่ 9 มิ.ย. 69 ที่มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี นายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะทำงานเครือข่ายทวงคืนเงินคนตาย จังหวัดอุดรธานี และตัวแทนคณะทำงานเครือข่าย 8 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, นครราชสีมา, มหาสารคาม, ระยอง, อุดรธานี, อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ แถลงข่าวเปิดโปงวิกฤต "สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ล่มสลาย" ชี้เป้าข้าราชการเกียร์ว่าง ปล่อยคนแก่ถูกหลอกอมเงินทำศพ
นายรณณรงค์ ประธานมูลนิธิฯ กล่าวว่า หลังทีมงานลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านที่เข้ามาร้องเรียน พบสมาคมฌาปนกิจฯ ที่มีปัญหา (ต้องสงสัยว่าล้มไปแล้ว/ค้างจ่าย/ขาดสภาพคล่อง) รวม 419 แห่ง จำนวนสมาชิกผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อได้รับผลกระทบ 167,669 ราย รวมมูลค่าความเสียหายที่คนแก่ถูกสูบเงินออมก้อนสุดท้ายไปกว่า 9,541,000,000 บาท
ตัวเลขเกือบหมื่นล้านนี้คือหลักฐานที่มีใบเสร็จยืนยันทุกบาท นี่คือใบเสร็จความพินาศที่สะท้อนชัดเจนถึงความหละหลวมของกลไกรัฐ ที่ปล่อยให้สมาคมค้างจ่ายค่าศพ ทำตัวเป็นขบวนการแชร์ลูกโซ่บนความตาย หลอกดูดเงินคนแก่จนหมดตัว แล้วรัฐบาลก็เอาแต่ใส่เกียร์ว่าง
จากความเสียหายระดับหมื่นล้านที่รัฐบาลยังนิ่งเฉย ตนและคณะทำงานเครือข่ายฯ ประกาศยกระดับการต่อสู้โดยในวันพรุ่งนี้ จะหอบแฟ้มหลักฐานความเสียหายทั้งหมดที่ได้จัดทำสรุปอย่างละเอียด เดินทางไปยื่นเรื่องร้องเรียนถึงมือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (เท้ง) หัวหน้าพรรคประชาชน เพื่อใช้กลไกฝ่ายค้านผลักดันวิกฤตความพินาศของคนรากหญ้า เข้าสู่การตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎร และการทำงานของกระทรวง พม. ต่อไป
โดยยอดความเสียหาย 1.จังหวัดอุดรธานี (เสียหายรวม 4,629.9 ล้านบาท) จำนวนสมาชิก 79,000 รายรายละเอียด - เป็นพื้นที่วิกฤตสูงสุด โดมิโน่ล้มทั้งจังหวัด สมาคมขนาดใหญ่หยุดจ่ายเงินและลอยแพสมาชิก เช่น อุดรแสงรุ่ง (21,000 ราย / เสียหาย 1,260 ลบ.), สมาคมครูอุดร-หนองบัว (25,694 ราย / เสียหาย 1,284.7 ลบ.), กทบ.เมือง (17,198 ราย / เสียหาย 859.9 ลบ.), สหกรณ์เมือง (เสียหาย 500 ลบ.) และกลุ่มอำเภอไชยวาน, โนนสะอาด, บ้านดุง (เสียหายรวมกว่า 725 ลบ.)
2.จังหวัดมหาสารคาม (เสียหายรวม 1,470.0 ล้านบาท) จำนวนสมาชิก 45,000 ราย รายละเอียด - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์วาปีปทุม ล้มละลาย โดยมีทายาทผู้เสียชีวิตที่ทวงสิทธิค่าจัดการศพแต่ไร้การเยียวยา สะสมสูงถึง 4,800 ศพ
3.จังหวัดนครราชสีมา (เสียหายรวม 1,433.2 ล้านบาท) จำนวนสมาชิก 12,500 ราย รายละเอียด- คำนวณจากข้อมูลจริงของ อ.ด่านขุนทด ผสานอัลกอริทึมประเมินความเสียหายเชิงสัดส่วน (CBA Algorithm) ใน 4 อำเภอวิกฤต ได้แก่ อ.ด่านขุนทด: สมาชิก 2,500 ราย / ค้างจ่าย 150 ศพ / เสียหาย 304.1 ล้านบาท (ข้อมูลจริง), อ.สูงเนิน สมาชิก 4,000 ราย / ค้างจ่าย 200 ศพ / เสียหาย 485.4 ล้านบาท (ประมาณการ), อ.บัวใหญ่ สมาชิก 5,000 ราย / ค้างจ่าย 250 ศพ / เสียหาย 606.7 ล้านบาท (ประมาณการ), อ.พิมาย สมาชิก 1,000 ราย / ค้างจ่าย 50 ศพ / เสียหาย 37.0 ล้านบาท (ประมาณการ)
4.จังหวัดระยอง (เสียหายรวม 1,040.0 ล้านบาท) จำนวนสมาชิก: ประมาณ 6,000 ราย รายละเอียด- สมาคมลูกเสือบ้านเพแห่งเดียวสร้างความเสียหายมหาศาล (สมาชิก 5,500 ราย / ค้าง 300 ศพ / เสียหายกว่า 800 ลบ.) รวมกับสมาคมบ้านคลองปูน (ค้าง 240 ศพ / เสียหายเกือบ 10 ลบ.) และกองทุนผู้สูงอายุวัดบ้านค่าย
5.จังหวัดบุรีรัมย์ (เสียหายรวม 820.0 ล้านบาท) จำนวนสมาชิก 7,300 ราย รายละเอียด- พบพฤติการณ์ตั้งสาขาเถื่อนและยักยอกเงิน ได้แก่ สมาคมสตรี อ.พลับพลาชัย (สมาชิก 4,000 ราย / ค้าง 170 ศพ / เสียหาย 500 ลบ.) และ สมาคมสหกรณ์การเกษตรสตึก (ผู้แจ้งความฉ้อโกง 3,300 ราย / เสียหาย 320 ลบ.)
6.จังหวัดศรีสะเกษ (เสียหายรวม 100.0 ล้านบาท) จำนวนสมาชิก: ทายาทกว่า 1,000 ราย รายละเอียด - สมาคมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ถูกนายทะเบียนสั่งยุบ ทิ้งภาระทายาทผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 ศพ ให้เคว้งคว้าง ค้างรับเงินค่าจัดการศพตามสิทธิ
7.จังหวัดอำนาจเจริญ (เสียหายรวม 41.9 ล้านบาท)
รายละเอียด- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้านอำเภอหัวตะพาน ประสบปัญหาการค้างจ่ายและขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง
8.จังหวัดเพชรบูรณ์ (เสียหายรวม 23.0 ล้านบาท) จำนวนสมาชิก 7,000 ราย รายละเอียด- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอหล่มเก่า มีประเด็นบัญชีติดลบ และคณะกรรมการกระทำผิดระเบียบนำเงินไปปล่อยกู้