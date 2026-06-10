ไฟไหม้อู่ซ่อมรถกลางดึกคนในหอพักหนีตายวุ่น

เมื่อเวลาประมาณ 04.10น.วันที่ 10 มิถุนายน 2569 พ.ต.ต.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตร(สอบสวน) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้อู่ซ่อมรถ ภายในซอยรังสิต-นครนายก 41 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภายหลังรับแจ้งได้ประสานขอรถน้ำ และ รถดับเพลิงเทศบาลนครรังสิตจำนวน 5 คัน ,เจ้าหน้าที่กู้ชีพเทศบาลนครรังสิต,รถบรรเทาสาธารณภัยใกล้เคียง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเร่งให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุ เป็นอู่ซ่อมรถ รับทำสีรถยนต์ทุกชนิด และจำหน่ายอะไหล่ เจ้าหน้าที่ใช้น้ำสกัดเพลิง ซึ่งกำลังโหมกระหน่ำ และมีเสียงระเบิดเป็นระยะ ซึ่งกำลังมีกลุ่มควัน และเปลวไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว พบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณภายในโกดังซ่อมรถยนต์และเก็บอะไหล่ ส่งผลให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องมือช่างถูกเพลิงเผาผลาญเสียหายทั้งหมด นอกจากนี้ กลุ่มควันยังได้พวยพุ่งเข้าไปในหอพักสูง 4 ชั้นที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือจนได้รับความเสียหายบางส่วน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องระดมฉีดน้ำสกัดกั้น ทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครฯดับเพลิง เร่งควบคุมเพลิงจนสำเร็จใช้เวลา 1 ชั่วโมงกว่า เพลิงจึงสงบลง พบพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหาย และทรัพย์สินหลายรายการ พบรถจำนวน 3 คัน ถูกไฟไหม้เสียหาย ซึ่งจอดอยู่ภายในอู่ซ่อมรถ จากเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ จากการตรวจสอบไม่มีผู้เสียชีวิต และไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บ
จากการสอบถาม นายเฉลิมพล พิมพ์วงศ์สวย อายุ 41 ปี ชาวจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าของอู่ กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุตนพักอาศัยอยู่ภายในบ้านรวม 3 คน จู่ ๆ ได้กลิ่นควันไฟ เมื่อลุกขึ้นมาดูก็พบแสงเพลิง ประกอบกับมีชาวบ้านตะโกนร้องบอก จึงรีบพากันออกมาพยายามช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้บริเวณจุดเก็บอะไหล่ภายในอู่ พร้อมกับโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาช่วยเหลือ ทั้งนี้ เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าว ส่งผลให้รถยนต์ของลูกค้าได้รับความเสียหาย 2 คัน รถยนต์ของเจ้าของอู่ 2 คัน รวมถึงรถจักรยานยนต์อีกจำนวนหนึ่ง ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นั้นยังไม่ทราบแน่ชัด
เบื้องต้น พ.ต.ต.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตร(สอบสวน) สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพเก็บไว้เป็นหลักฐาน และประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตมาทำการตัดไฟ ส่วนความเสียหายยังประเมินค่าไม่ได้ นอกจากนี้จะได้ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ต่อไป