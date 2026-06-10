xs
xsm
sm
md
lg

ทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูฯดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ปคบ.บุกทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูตลาดล่าง เปิดบ้านหรูย่านประเวศ ขายเสื้อผ้าแฟชั่น "ทรงเอ-ทรงซ้อ" บังหน้า เบื้องหลังลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้านบาท

วันนี้ (10 มิ.ย.) พล.ต.ต. คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ.สั่งการ พ.ต.อ. ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. และ พ.ต.ต. กฤตภาส พึ่งนุสนธิ์ สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาพระโขนงเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ย่านประเวศ กทม. หลังสืบทราบว่าเป็นโกดังจัดเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ ก่อนกระจายขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์

จากการเข้าตรวจค้นบริเวณชั้นล่างของตัวบ้านมีการวางกองเสื้อยืดและอุปกรณ์แพ็กเสื้อผ้าแฟชั่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้า"ทรงเอ ทรงซ้อ"ออนไลน์ แต่บริเวณชั้นสองกลับถูกใช้เป็นคลังเก็บพัสดุและบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งจำนวนมากที่รอการจำหน่าย เบื้องต้นตรวจสอบพบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้ง จำนวนประมาณ 4,133 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท อุปกรณ์การแพ็ก และกล่องพัสดุเตรียมจัดส่งอีกเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัว พนักงานและคนดูแลจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ​นายสิรภัทร , ​นายคุณานนต์ และ น.ส. กมลชนก ​พร้อมตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง

​สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ชื่อ "ราคาบุหรี่ปลีก-ส่ง เว็บแท้เวียดนาม" มีสมาชิกติดตามมากกว่า 3,220 ราย โพสต์โฆษณาขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทต่อเดือน จึงเร่งสืบสวนขยายผลจนพบว่า เป็นเครือข่ายของ “อาแฉะ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง รายหนึ่ง ที่เข้ามาเช่าใช้บ้านพักหรูซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ใช้เป็นจุดพักและแพ็กสินค้ากระจายส่งทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจนนำมาสู่การจับกุมกลุ่มพนักงานพร้อมบุหรี่ไฟฟ้าของกลางดังกล่าว

จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การรับสารภาพว่า พวกตนเป็นเพียงลูกจ้างที่ได้รับว่าจ้างจาก "อาแฉะ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ให้มาทำหน้าที่แพ็กสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าตามออเดอร์ของลูกค้าที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยจะจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน ​"ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ห้ามผลิตเพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร" ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก่อนนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดอินฟลูคนดังต่อไป









ทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูฯดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้าน
ทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูฯดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้าน
ทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูฯดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้าน
ทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูฯดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้าน
ทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูฯดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้าน