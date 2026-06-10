ทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูฯดัง ลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้าน

ปคบ.บุกทลายโกดัง "อาแฉะ" อินฟลูตลาดล่าง เปิดบ้านหรูย่านประเวศ ขายเสื้อผ้าแฟชั่น "ทรงเอ-ทรงซ้อ" บังหน้า เบื้องหลังลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลาง 1.5 ล้านบาท
วันนี้ (10 มิ.ย.) พล.ต.ต. คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.บก.ปคบ.สั่งการ พ.ต.อ. ไกรวิศท์ แสนทวีสุข ผกก.1 บก.ปคบ. และ พ.ต.ต. กฤตภาส พึ่งนุสนธิ์ สว.กก.1 บก.ปคบ. นำกำลังพร้อมหมายค้นศาลอาญาพระโขนงเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่ง ย่านประเวศ กทม. หลังสืบทราบว่าเป็นโกดังจัดเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ ก่อนกระจายขายตามแพลตฟอร์มออนไลน์
จากการเข้าตรวจค้นบริเวณชั้นล่างของตัวบ้านมีการวางกองเสื้อยืดและอุปกรณ์แพ็กเสื้อผ้าแฟชั่น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าเป็นธุรกิจขายเสื้อผ้า"ทรงเอ ทรงซ้อ"ออนไลน์ แต่บริเวณชั้นสองกลับถูกใช้เป็นคลังเก็บพัสดุและบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งจำนวนมากที่รอการจำหน่าย เบื้องต้นตรวจสอบพบบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้ง จำนวนประมาณ 4,133 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 1,500,000 บาท อุปกรณ์การแพ็ก และกล่องพัสดุเตรียมจัดส่งอีกเป็นจำนวนมาก เจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัว พนักงานและคนดูแลจำนวน 3 ราย ประกอบด้วย นายสิรภัทร , นายคุณานนต์ และ น.ส. กมลชนก พร้อมตรวจยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง
สำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากมีบัญชีผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์ชื่อ "ราคาบุหรี่ปลีก-ส่ง เว็บแท้เวียดนาม" มีสมาชิกติดตามมากกว่า 3,220 ราย โพสต์โฆษณาขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย มีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาทต่อเดือน จึงเร่งสืบสวนขยายผลจนพบว่า เป็นเครือข่ายของ “อาแฉะ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง รายหนึ่ง ที่เข้ามาเช่าใช้บ้านพักหรูซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ใช้เป็นจุดพักและแพ็กสินค้ากระจายส่งทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลเข้าตรวจค้นจนนำมาสู่การจับกุมกลุ่มพนักงานพร้อมบุหรี่ไฟฟ้าของกลางดังกล่าว
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 รายให้การรับสารภาพว่า พวกตนเป็นเพียงลูกจ้างที่ได้รับว่าจ้างจาก "อาแฉะ” อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ให้มาทำหน้าที่แพ็กสินค้าบุหรี่ไฟฟ้าตามออเดอร์ของลูกค้าที่มีเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน โดยจะจัดส่งสินค้าผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชน ไปยังลูกค้าทั่วประเทศ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐาน "ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ห้ามผลิตเพื่อขาย ห้ามขายหรือให้บริการสินค้า ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522, ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร" ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 ก่อนนำตัวพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ปคบ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเตรียมขยายผลเอาผิดอินฟลูคนดังต่อไป