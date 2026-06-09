พุทธศาสนิกชนอาลัยร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งสง-เจ้าอาวาสวัดหนองดี

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 9 มิ.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพ พระครูพินิตธรรมวาที (ยศกฤต ยโสธโร) อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งสง และเจ้าอาวาสวัดหนองดี ณ เมรุชั่วคราว วัดวังรีบุญเลิศ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นางสมศรี แสงแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่ตามหมายรับสั่งของสำนักพระราชวัง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ
สำหรับบรรยากาศภายในงานนั้น มี พระราชวัชรคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระศรีวัชรนาถมุนี รองเจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดโคกกะฐิน กล่าวสังเวคกถา นอกจากนี้ยังมี พระครูประจักษ์ธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึง คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินทางมาร่วมอาลัยอย่างคับคั่ง ขณะที่ฝ่ายฆราวาส มี นายวิทยา เขียวรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานพร้อมด้วย นายทรงธรรม เดชสิงห์โสภา นายอำเภอถ้ำพรรณา นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอนาบอน นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ประธานกรรมการบริษัท เอเชียวาณิช จำกัด นายทักษิณ กามูณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต นายไกรศร ไม้เรียง กำนันตำบลดุสิตหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันเดินทางเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น
ซึ่งการเดินทางมาร่วมอาลัยของทุกภาคส่วนในวันนี้ เนื่องจากได้ทราบข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพ พระครูพินิตธรรมวาที (ยศกฤต ยโสธโร) อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งสง และเจ้าอาวาสวัดหนองดี พระนักปฏิบัติและนักพัฒนา ที่มรณภาพด้วยสาเหตุอัคคีภัย ภายในกุฏิตั้งแต่ช่วงกลางดึกของวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ตลอดจนได้เกิดเหตุการณ์ปาฏิหาริย์สุดอัศจรรย์ เมื่อมีรุ้งกินน้ำพาดผ่านปะรำพิธีเมรุชั่วคราว ภายในวัดวังรีบุญเลิศ ก่อนพิธีสวดพระอภิธรรมเมื่อคืนวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธา เดินทางมาแสดงความอาลัย ร่วมกราบสรีระร่าง และชื่นชมบารมีพระครูพินิตธรรมวาที เป็นครั้งสุดท้าย