ตม.1 ปูพรมลุยค้นร้านหมอนวดชาย ย่านโชคชัย รวบแรงงานต่างด้าว 13 ราย

ตม.1 ร่วมดับกรมจัดหางานลงพื่นที่ตรวจร้านหมอนวดชาย ย่านโชคชัย จับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแฝงตัวมาทำงาน 13 ราย
วันนี้ (9 มิ.ย.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. แลพล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.สตม. ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวน ปราบปราม และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง
หลังจากมีกรณีสื่อโซเชียลผ่านช่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังต่างๆ ว่า ในปัจจุบันมีความนิยมในการใช้บริการหมอนวดชายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงสวยวัยกลางคน ซึ่งเป็นสาวเก่งและมีฐานะ แต่ไม่มีเวลาในการผ่อนคลายมาก หรือบางคนก็ไม่อยากจะสานสัมพันธ์กับหนุ่มๆ บาโฮสซึ่งมองว่า เป็นเรื่องเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก การใช้บริการหมอนวดชายจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์และเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน และเป็นที่น่ากังวลว่าคนต่างด้าวอาจอาศัยโอกาสดังกล่าวแฝงตัวเข้ามาทำอาชีพดังกล่าวซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามด้วย
โดยเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 18.00 น. พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ รอง ผบก.ตม.1 จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.พลสิทธิ์ สุทธิอาจ ผกก.สืบสวน บก.ตม.1 ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวทันที กก.สืบสวน บก.ตม.1 จึงได้ร่วมกับ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน และ เจ้าหน้าที่จัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าว จนทราบเบาะแสว่ามีร้านนวดบนห้างสรรพสินค้าดังย่านโชคชัย มีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าวทำ จึงได้บรูณการกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
ผลการตรวจสอบพบบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดตาม พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และ พรก.การทำงานคนต่างด้าวฯ รวม 13 ราย ทั้งนี้หลังจากทราบเหตุดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนวางแผนเข้าตรวจสอบทันที ซึ่งในพื้นที่ย่านโชคชัยนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1178 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง