บุกจับโรงงานเถื่อนลอบผลิต "ลูกชิ้น-หมูยอ-" สวมเลข อย.ปลอม ยึดของกลางมูลค่า 7 ล้าน

ปคบ.-อย.นำทีมบุกจับโรงงานเถื่อนลำลูกกา ลอบผลิต "ลูกชิ้น-หมูยอ-ไส้กรอก" ไม่ถูกสุขลักษณะ ใช้เลข อย.ปลอม ยึดของกลางกว่าหมื่นถุง รวมมูลค่า 7 ล้านบาท
วันนี้ (9 มิ.ย.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. พ.ต.ท.ศิษฏพงศ์ สิริวัฒน์ สว.กก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เข้าตรวจค้นโรงงานผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี หลังได้รับการร้องเรียนว่าลักลอบผลิตและจำหน่ายสินค้าอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการเข้าตรวจสอบพบว่า ภายในโรงงานดังกล่าวมีการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารประเภทลูกชิ้น หมูยอ ไส้กรอก และอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์หลากหลายชนิดเพื่อเตรียมส่งจำหน่าย โดยสภาพสถานที่ผลิตไม่ถูกสุขลักษณะ ขณะเดียวกันพบ นายอรรถพล (สงวนนามสกุล) แสดงตัวเป็นเจ้าของกิจการ เบื้องต้นพบผลิตภัณฑ์อาหารผิดกฎหมายจำนวนมาก แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) จำนวน 6 รายการ รวม 6,109 ถุง ได้แก่ ลูกชิ้นปลาหมึกตรา CFP ลูกชิ้นเอ็นไก่ไม่ระบุยี่ห้อ ลูกชิ้นเนื้อตรา CHALAME ลูกชิ้นไก่ตรา CHALAME ลูกชิ้นหมูตรารสเลิศ และไก่ยอตรา K@P
นอกจากนี้ยังพบผลิตภัณฑ์ที่นำเลขสารบบอาหารที่ถูกยกเลิกแล้วมาติดบนฉลาก จำนวน 10 รายการ รวม 2,507 ถุง อาทิ หมูยอมินิ หมูยอพริกไทยดำสูตรอุบล 100% หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ หมูยออุบลเกรด A ตรา PPM ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช ไก่ยอพริกไทยดำ K&P รวมถึงลูกชิ้นและปูอัดอีกหลายยี่ห้อ
ขณะเดียวกันยังพบผลิตภัณฑ์ที่แสดงเลขสารบบอาหารปลอม จำนวน 4 รายการ รวม 1,800 ถุง ได้แก่ หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ หมูยออุบลตราแม่พลอยสุข หมูยออุบลตราเซฟฟี่หมู และหมูยอทอดตราซุปเปอร์พอร์ค
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังตรวจยึดวัตถุดิบสำหรับใช้ในการผลิต ประกอบด้วย เนื้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว หนังไก่ และเอ็นวัว รวมกว่า 800 กิโลกรัม พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตจำนวนมาก อาทิ เครื่องบดเนื้อ เครื่องสับผสม เครื่องปั้นลูกชิ้น หม้อต้มลูกชิ้น และสายพานลำเลียงสินค้า รวมตรวจยึดผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปผิดกฎหมายกว่า 20 ยี่ห้อ จำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและวัตถุดิบ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7 ล้านบาท
จากการสืบสวนพบว่า โรงงานดังกล่าวเคยได้รับอนุญาตผลิตอาหารมาก่อน แต่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และไม่ได้ดำเนินการต่ออายุแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบมาตรฐานการผลิต ยังพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความสะอาดและสุขอนามัยตามที่กฎหมายกำหนด
สอบสวน นายอรรถพล รับสารภาพว่า โรงงานเปิดดำเนินกิจการมานานประมาณ 10 ปี และยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารจริง โดยโรงงานผลิตสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งหมูยอ ไก่ยอ จ๊อไก่ ลูกชิ้นหมู ลูกชิ้นเนื้อ และลูกชิ้นไก่ ส่งจำหน่ายให้ลูกค้าทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตเฉลี่ยเดือนละประมาณ 30 ตัน สร้างรายได้เดือนละกว่า 3 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเฝ้าระวังการปนเปื้อนของสารต้องห้าม เช่น สารบอแรกซ์ ปริมาณวัตถุกันเสีย และจุลินทรีย์ก่อโรค หากผลตรวจพบสารต้องห้ามหรือสารปนเปื้อนเกินมาตรฐาน จะเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.อาหาร ฐาน “ผลิตอาหารไม่บริสุทธิ์” ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาตาม พ.ร.บ.อาหาร ความผิดฐาน “ตั้งโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต”, “ผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายโดยแสดงฉลากไม่ถูกต้อง”, “ผลิตและจำหน่ายอาหารปลอม” และ “ผลิตอาหารภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุโดยไม่ยื่นคำขอต่ออายุ” ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป