รวบแอดมินกลุ่มลับ โพสต์คลิปลามกอนาจารเด็ก 17 ฟันรายได้หลายแสน

ปคม.ตามรวบแอดมินกลุ่มลับ โพสต์คลิปลามกอนาจารเด็กสาววัย 17 ปี เรียกเก็บค่าสมาชิก สารภาพทำนานกว่า 5 เดือน ฟันรายได้หลายแสน
วันนี้ ( 9 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม.สั่งการ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. พ.ต.ท.ณัฐพล รักอาชีพ สว.กก.2 บก.ปคม.นำกำลังจับกุมนายจิรวัฒน์ อายุ 23 ปี ในความผิดฐาน "ค้ามนุษย์โดยเป็นธุระจัดหา พามาจาก หรือส่งไป ยังที่ใดหรือรับไว้ซึ่งเด็ก เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่วัตถุหรือสื่อลามก,นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่มีลักษณะอันลามก และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้"
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเบาะแสจากมูลนิธิเดสทินี เรสคิว ว่าได้ตรวจพบผู้ใช้บัญชีแอปพลิเคชัน X ที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ จากการถ่ายคลิปลามกอนาจาร และการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ในพื้นที่จังหวัดระยอง
จากการสืบสวนพบว่า บัญชีดังกล่าวมีการตั้ง "แอคล็อค" (กลุ่มลับลามกอนาจาร) ภายในระยะเวลา 5 เดือน พบมีเงินหมุนเวียนหลายแสนบาท โดยเก็บเงินค่าสมาชิก แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ราคา 299 บาท สำหรับสิทธิ์ในการเข้าชมคลิปลับ ราคา 999 บาท สำหรับสิทธิ์เข้าชมคลิปลับ พร้อมร่วมเพศแบบสวิงกิ้ง กับหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี
ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบและยืนยันตัวผู้เสียหายได้ คือ น.ส.เอ (นามสมมติ) อายุ 17 ปีเศษ จึงเข้าช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเข้ารับการคุ้มครองตามกฎหมายที่บ้านเกร็ดตระการ จากนั้นเจ้าหน้าที่นำหมายจับของศาลอาญา เข้าจับกุม นายจิรวัฒน์ เจ้าของบัญชี X ดังกล่าว พร้อมของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการ ถ่ายทำและตัดต่อคลิปลามกอนาจาร
จากการตรวจสอบข้อมูลทางดิจิทัล พบไฟล์สื่อลามกอนาจารลักษณะการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาว ในชุดนักเรียนอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการพิสูจน์ทราบ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือและคุ้มครองเหยื่อรายอื่นๆ ตามกฎหมายต่อไป
ส่วนกลุ่มลูกค้าที่สมัครเข้ากลุ่มลับเพื่อรับชมสื่อลามกอนาจารเด็ก หรือผู้ที่ซื้อบริการร่วมสวิงกิ้งกับหญิงสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงว่ามีบุคคลใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง จะดำเนินการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยทันที
สอบสวน ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ตนทำแอคล็อคดังกล่าว เพียงคนเดียว โดยทำมานานประมาณ 5 เดือนเศษ มีรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือน จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปคม.ดำเนินคดี