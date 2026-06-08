"หรั่ง พระนคร" อัดคลิปขอโทษ หลังโพสต์ซ้ำเติม "เสือ ดุสิต" เผยรู้สึกผิดหวังเพื่อน

MGR Online-อดีตหัวเรือพระนคร อัดคลิปขอโทษ เสือ ดุสิต หลังโพสต์ซ้ำเติม กรณีถูกดำเนินคดีปมทำร้าย น้องมิรา ยอมรับรู้สึกผิดหวังในตัวเพื่อน ใช้ภาษารุนแรงเกินไป เป็นการซ้ำเติมในวันที่ตกทุกข์ได้ยาก พร้อมขอโทษภรรยา ลูก และเพื่อนสนิทของเสือทุกคน ย้ำต่อไปจะเล่นโซเชียลให้มีสติมากขึ้น
กรณี นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ เสือ ดุสิต อายุ 40 ปี ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ หรือ น้องมิรา อายุ 36 ปี MC ชื่อดัง สาวคนสนิท ถูกดำเนินคดีข้อหา "ทำร้ายร่างกาย, ข่มขืนกระทำชำเราฯ" ตำรวจ สภ.บางกรวย นำตัวฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี โดยศาลมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากคดีเป็นเรื่องร้ายแรง และผู้ก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาแล้ว 1 ครั้ง (รุมทำร้ายชายอายุ 55 ปี" บาดเจ็บสาหัส กระดูกซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ)
ต่อมา นายอัครินทร์ ปูรี หรั่ง หรือ พระนคร อดีตขาใหญ่เรือนจำที่กลับตัวกลับใจ โพสต์ถึง เสือ ดุสิต ใจความว่า "วันนี้เสือต้องรับสภาพที่ทำตัวเกเร ต้องไปติดคุก ผมรู้สึกว่าดี ติดหลายปีหน่อยจะได้คิดได้ และได้ทบทวนตัวเองว่า สุราก็เป็นอันตรายต่อชีวิต มันพาชีวิตนายให้ฉิบหาย แต่จำเอาไว้นายก็คือเพื่อนผม จะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำ รับผลจากการกระทำซะ แล้วเริ่มต้นใหม่ คุณเห็นเส้นทางของเสือไหม? เสืออยู่ได้โดยเพื่อนที่ไม่ทิ้งเขาในโลกข้างใน เสียดายที่โลกข้างนอก ผมกับเสือเดินคนละแบบกัน เลยไม่ได้รู้สารทุกข์สุกดิบกันเท่าไหร่ เรื่องราวของเสือในครั้งนี้หวังว่าจะเตือนสติคนได้หลายๆคน ไม่มากก็น้อย"
ล่าสุด หรั่ง พระนคร โพสต์คลิปว่า "ขอโทษเรื่องที่เขียนบทความถึงเสือ ผมยอมรับในคืนนั้นรู้สึกผิดหวังนิดนึงกับเพื่อนเสือ แต่ผมพิมพ์เขียนโดยใช้ภาษารุนแรงเกินไป เป็นการซ้ำเติมเสือในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก จึงทำให้เพื่อนๆ ของเสือทุกคนรู้สึกไม่พอใจผม ผมหรั่งพระนครอยากขอโทษ และขอโทษเพื่อนสนิทเสือทุกๆ คน ไม่ว่าจะเป็น เมลายรัชดา เอ็มคนตัวลาย เอ็มออนิว โอ๊ตนางเลิ้ง และมีอีกหลายๆ คน แต่ที่ผมอยากขอโทษมากที่สุดคือ ภรรยาของเสือ แล้วก็ลูกๆ ของเขา วันนี้ผมยอมรับผิดทุกอย่าง ผมไม่ควรจะโพสต์ในลักษณะแบบนี้ ผมอยากขอโทษจริงๆ และถ้าผมมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือเสือได้ ในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยาก ผมหรั่งพระนครยินดีช่วยเหลือจริงๆ ผมจะหาช่องทางในการติดต่อเบื้องหลังกับครอบครัวของเสือ ผมยินดีที่จะช่วยเต็มที่ ผมขอโทษทุกคนที่เป็นเพื่อนเสือ ที่รู้สึกไม่สบายใจ ผมยอมรับในข้อผิดพลาดครับ ขอโทษครับ"
ก่อนหน้านี้โพสต์ด้วยว่า "ผมขอโทษที่โพสพูดถึงเสือไม่ดี เป็นการไปซ้ำเติมเขา และผมขอโทษเอ็ม คนตัวลายด้วย ที่ทำให้เพื่อนไม่สบายใจ ต่อไปนี้ผมจะเล่นโซเชียลให้มีสติมากขึ้น และจะปรับปรุงแก้ไขในการโพสเรื่องต่างๆ ให้มากขึ้น"