พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพลิงศพ 'พระครูพินิตธรรมวาที' (ยศกฤต ยโสธโร)

จากกรณี เหตุเพลิงไหม้กุฏิวัดหนองดี หมู่ 1 ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อกลางดึกวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 โดยกุฏิทรงไทยไม้สักทองถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้พระครูพินิตธรรมวาที (ยศกฤต ยโสธโร) ตำแหน่งเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลทุ่งสง ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการถูกไฟคลอกและสำลักควัน ก่อนมรณภาพอย่างสงบในเวลาต่อมา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเพลิงศพ พระครูพินิตธรรมวาที (ยศกฤต ยโสธโร) อดีตเจ้าคณะตำบลทุ่งสง และเจ้าอาวาสวัดหนองดี ณ เมรุชั่วคราว วัดวังรีบุญเลิศ ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 12.00 น. ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานหีบเชิงชายประกอบศพ ณ ศาลาการเปรียญ วัดวังรีบุญเลิศ วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2569 เวลา 09.30 น. เชิญหีบศพเวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน ส่วนกำหนดการ สวดพระอภิธรรม มีขึ้น วันที่ 4-8 มิถุนายน 2569
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (8 มิ.ย.) คณะสงฆ์ประกอบด้วย พระครูสีลาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอนาบอน เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูประจักษ์ธรรมวาที เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ คณะสงฆ์อำเภอนาบอน อำเภอบางขัน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอช้างกลาง อำเภอถ้ำพรรณา และ อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอนาบอน ประธานฝ่ายฆราวาส พันตำรวจเอกชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอนาบอน พ.ต.อ.ชัยภัทร ศรีเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรถ้ำพรรณรา นายอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียวาณิช จำกัด แพทย์หญิงบุษกร พัวเกาศัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาบอน นางเจณจิรา ไกรนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองดี และ นายฐานันดร บัวบาล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมใจเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม พระครูพินิตธรรมวาที (ยศกฤต ยโสธโร) โดยมีชาวบ้าน ประชาชน ลูกศิษย์ลูกหา ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายด้วยความอาลัยยิ่ง ทั้งนี้กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ วันที่ 9 มิถุนายน 2569 เวลา 15.00 น ณ เมรุชั่วคราว วัดวังรีบุญเลิศ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน.