ผบ.ตร.เยี่ยมผู้ประสบภัยไฟไหม้ชุมชนริมคลองนางหงส์ สั่งทีมแพทย์ตำรวจดูแลผู้ป่วยติดเตียง กำชับพฐ.เร่งหาสาเหตุ

ผบ.ตร. ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนริมคลองนางหงส์ ย่านพระราม 6 ส่งทีมโรงพยาบาลตำรวจเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง กำชับสอบสวนพิสูจน์หลักฐานหาเหตุต้นเพลิง พร้อมประสานโยธาฯ ตรวจสอบโครงสร้างบ้านพรุ่งนี้
วันนี้ (8 มิ.ย.) เวลา 19.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ที่ประสบอัคคีภัยจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชุมชนริมคลองนางหงส์ ย่านพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสระบัว พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ประสบภัยรวมกว่า 70 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้เข้าพักค้างคืน ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวจำนวน 43 ราย ขณะที่ผู้ประสบภัยส่วนที่เหลือแยกย้ายไปพักอาศัยชั่วคราวอยู่กับญาติ
ผบ.ตร. เปิดเผยว่า ในกลุ่มผู้ประสบภัยที่มีอาการป่วยติดเตียง โดยยารักษาโรคเสียหายไปกับกองเพลิง จึงได้สั่งการประสานงานให้แพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจเข้ามาดำเนินการตรวจอาการ และเร่งจัดหาเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นมาทดแทนโดยด่วน นอกจากนี้ ยังรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีปัญหาทางสายตาและไม่สามารถนำแว่นสายตาออกมาจากที่เกิดเหตุได้ทัน
ส่วนความคืบหน้าด้านคดีและการหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้นั้น ผบ.ตร.เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก ขณะเดียวกันตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อเก็บวัตถุพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดแล้ว เบื้องต้นพบกลุ่มบ้านเรือน 3-4 หลังที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุด แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าบ้านหลังใดเป็นบ้านต้นเพลิง และเกิดจากสาเหตุใด เนื่องจากคำให้การของพยานในพื้นที่ยังมีความขัดแย้งกัน ซึ่งจำเป็นต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์