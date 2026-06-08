หนุ่มช่างซ่อมรถหัวร้อน ถูกเพื่อนข้างห้องท้าทาย คว้าปืนจะเคลียร์ ปมเหตุชอบเมางัดกระจกห้องแถมคุกคามเมีย

จากกรณีเฟจเฟซบุ๊ก “ที่นี่ประเทศนนท์“ โพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความไว้ว่า “หนุ่มเลือดร้อน ถือปืนขู่ยิงคนถ่ายคลิป หลังจากพ่อหนุ่มถ่ายคลิปไปงัดบ้านเมียพี่เขา รอติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้ ที่เพจ “ที่นี่ประเทศนนท์”
เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 69 ที่สภ.ปากเกร็ด นายธงชัย ม่วงทิพย์ อายุ 41 ปี อาชีพช่างซ่อมรถ (คนที่ถือปืนตามในคลิป) เดินทางมาแสดงตัวกับทาง พ.ต.อ.อดิเรก ทองแกมแก้วผกก.สภ.ปากเกร็ด ,พ.ต.ท.การุณย์ ลิมปิโรจนฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากเกร็ด ,พ.ต.ท.วิศิษฏ์ ชมเชย สว.สส.สภ.ปากเกร็ด ว่าเป็นบุคคลดังกล่าวจริง และแจ้งเพิ่มเติมว่าอาวุธปืนที่ใช้มาข่มขู่นั้น เป็นอาวุธอัดลมปลอม ซึ่งได้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว อีกทั้งตามวันเวลาเกิดเหตุ นายดนุวัฒน์ อ่ำกรุง (ผู้โพสต์คลิป) ได้ถืออาวุธปืนออกมาด้วยเช่นกัน โดยนายธงชัยฯแจ้งอีกว่าตนเองเคยมีปัญหากับนายดนุวัฒนฯ มาก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ โดยนายดนุวัฒน์ฯเคยเคาะประตูห้องพักของผู้แจ้งในยามวิกาลและผลักประตูเข้าไปภายในห้องพัก ขณะที่แฟนของนายธงชัยฯอยู่ภายในห้องพัก นอกจากนี้แม่กุญแจห้องพักของนายธงชัยฯเคยถูกกาวร้อนหยอด ,บานเกล็ดมีร่องรอยถูกทุบแตกเสียหาย จึงแจ้งความกลับผู้โพสต์คลิปดังกล่าว
จากการสอบถาม นายธงชัย ผู้ก่อเหตุ เล่าว่า วันที่เกิดเหตุคือ 2 วันที่แล้ว คู่กรณีได้โพสต์วิดีโอของตนที่ถือปืนลงโซเชียล ในวิดีโอจะได้ยิน ที่ตนถามกับทางคู่กรณีว่า “บุกมาห้องแฟนตนทำไม” ซึ่งเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ คู่กรณีได้มาพังประตูที่ห้องของแฟนตน และพังกระจก ซึ่งคู่กรณีอาศัยอยู่ห้องข้างๆ ตนได้ถามแฟนแล้วว่าใครเป็นคนทำแต่แฟนไม่รู้เรื่อง และตนก็ไม่คิดว่าจะเป็นเขาที่เป็นคนทำ ซึ่งก่อนหน้านี้แฟนตนเคยบอกว่าคู่กรณีเมาได้เดินมาที่ห้องของแฟนตนและผลักประตู แต่แฟนตนได้ผลักประตูสวนคืน ส่วนสาเหตุตนไม่ทราบว่าคู่กรณีทำไปทำไม ตนคิดว่าคู่กรณีรู้ว่าตนไม่ค่อยกลับห้อง จะมาทำไม่ดีกับแฟนของตน และคู่กรณีเคยทักมาหาแฟนของตนด้วยว่าให้ไปอยู่ห้องเขาไหม ห้องเขามีแอร์ ซึ่งคู่กรณีก็อาศัยอยู่กับแฟนของเขา แต่แฟนของคู่กรณีทำงานกลางคืน เท่าที่รู้คู่กรณีจะกินเหล้าเมาทุกวัน ซึ่งเขาก็เคยทักแชทของตนมา ถามว่าตนอยู่ห้องหรือป่าว ซึ่งถ้าคู่กรณีไม่คิดอะไรกับแฟนของตนเขาจะถามตนทำไม ส่วนเรื่องที่เกิดเหตุการณ์ถือปืนตามในคลิป ตนได้ทักไปถามคู่กรณีในแชทว่า “อาศัยอยู่ห้องข้างกันเคยเห็นใครมาทำลายหน้าต่างห้องตนหรือไม่” แต่เขาได้ด่าตน และโทรวิดิโอคอลมา พร้อมส่งรูปปืนมาให้ตน ท้าทายตน ซึ่งตนไม่อยากมีเรื่อง จะเข้าไปคุยดีๆ แต่คู่กรณีทำท่าจะหยิบปืน ตนจึงหยิบปืนขึ้นมา แต่ปืนเป็นปืนอัดลมที่ตนเก็บไว้ หลังจากนั้นก็แยกย้าย ซึ่งตนและคู่กรณีไม่เคยทะเลาะกันมาก่อน ตนยังเคยให้คู่กรณียืมเงิน ตนไม่ได้คิดอะไร แต่เหตุเกิดเพราะคู่กรณีเป็นคนเริ่มก่อน เพราะตนรู้ว่าเขาเมาแล้วชอบเพี้ยน ทางเจ้าของตึกก็รู้ แต่เจ้าของตึกห้าม ตนจึงไม่ได้แจ้งความเรื่องพังห้องตน แต่จู่ๆเขาไปแจ้งความตนเรื่องการถือปืนข่มขู่ ตนจึงเข้ามาแสดงตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเอาปืนเข้ามามอบ เพราะไม่ใช่ปืนจริงและจะแจ้งความเขากลับเช่นกัน
ส่วนทางด้าน น.ส.เอ (นามสมมุติ) แฟนสาวเสื้อสีแดง (เบลอหน้าด้วย) เล่าว่า วันที่เกิดเหตุที่มีการถ่ายคลิปตนไม่ได้อยู่ที่ห้อง ซึ่งห้องของตนโดนงัด ตนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นใคร ตนอาศัยอยู่ที่ห้องคนเดียว แฟนไม่ค่อยมาอยู่ด้วย แฟนตนจึงทักไปหาคู่กรณีว่าเห็นไหมว่าใครงัดห้อง เขาจึงทะเลาะกับแฟนของตนตามในคลิป ตนกับคู่กรณีรู้จักกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกัน เขาจะชอบทักมาหาตนตอนเมา ทักมาถามตามปกติ ถามว่าแฟนตนกลับหรือยัง แต่ตนก็ไม่ได้ถามเขาว่าถามตนทำไม ไม่เคยคุยเรื่องชู้สาว มีอยู่คืนนึงเขามาเคาะประตูห้องตน และผลักประตูเข้ามา อ้างว่ามาถามหาแฟนตน ตนจึงเปิดประตูเขาก็เดินเข้ามาในห้อง ตนจึงตอบกลับไปว่าแฟนไม่อยู่ และเขาก็กลับไป ตอนนี้ตนยังไม่อยากเข้าไปอยู่ห้องนี้แล้ว เพราะกลัว ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วย