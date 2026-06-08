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ฮือฮา พบ The Eye ปทุมธานี บ่อน้ำลึกลับกลางป่ากก อบจ. จับมือ เทศบาลฯ ลุยถางทาง เตรียมผลักดันเป็นแลนด์มาร์กใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวภูมิภาค



เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีการค้นพบพื้นที่ลึกลับมุมสูงที่ถูกขนานนามว่า "The Eye ปทุมธานี" หรือบ่อน้ำที่มีลักษณะคล้ายดวงตาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ล่าสุด นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ปทุมธานี พร้อมด้วยทีมงานสมาชิกสภา อบจ.ปทุมธานี อีกหลายท่าน ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบจุดดังกล่าว โดยมีกองช่าง อบจ.ปทุมธานี นำเครื่องจักรและเครื่องตัดหญ้าเข้าแผ้วถางเพื่อเปิดเส้นทางเดินเท้า นอกจากนี้ยังมี นายปัญญา นพขำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ร่วมเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ศิริผลวัฒนา (1979) จำกัด สภาพโดยรอบมีลักษณะเป็นป่าหญ้าและป่ากกที่ขึ้นหนาทึบ ห่างจากบ้านเรือนประชาชนเข้าไปลึกกว่า 300 เมตร ทำให้ในอดีตไม่มีใครสามารถเดินเท้าเข้าไปพบเห็นสภาพด้านในได้ชัดเจน

ทางด้าน นายปรีชา พูนดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลสวนพริกไทย เปิดเผยว่า บ่อน้ำแห่งนี้เกิดขึ้นมานานกว่า 40 ปีแล้ว โดยในอดีตเคยเป็นจุดที่มีการขุดหน้าดินไปขายจนกลายเป็นบ่อขนาดใหญ่และมีความลึกมาก ต่อมาธรรมชาติได้ฟื้นฟูจนมีป่ากกขึ้นปกคลุมรอบด้าน ซึ่งตนเองโตมาในพื้นที่นี้ก็ไม่เคยทราบมาก่อนว่าบ่อน้ำนี้มีลักษณะเป็นวงกลมคล้ายดวงตา จนกระทั่งมีการนำโดรนขึ้นบินถ่ายภาพมุมสูง จึงได้เห็นความมหัศจรรย์นี้ และเชื่อว่าน่าจะสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand แห่งใหม่ได้

ขณะที่ นางพัชรภรณ์ วงศ์กุลราช อายุ 54 ปี (พี่หนิง) และ นายไกรสร แสงสุข อายุ 40 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกอึ้งและตกใจมากหลังจากได้เห็นภาพถ่ายดาวเทียมและมุมสูง เพราะปกติชาวบ้านจะรู้เพียงว่าข้างในเป็นป่ารก มีคนเข้าไปหาปลาบ้างแต่เข้าลำบากมาก ไม่คิดเลยว่าข้างในจะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่สวยงามและแปลกตาขนาดนี้

การลงพื้นที่ของคณะผู้บริหาร อบจ.ปทุมธานี และเทศบาลตำบลบ้านกลางในวันนี้ ถือเป็นก้าวแรกในการบุกเบิกเส้นทางเพื่อเข้าไปสำรวจเชิงลึก และร่วมกันวางแนวทางในการอนุรักษ์รวมถึงพัฒนาพื้นที่ร่วมกับทางเจ้าของที่ดิน เพื่อยกระดับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและจุดเช็กอินมุมสูงแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานีต่อไป







ฮือฮา พบ The Eye ปทุมธานี บ่อน้ำลึกลับกลางป่ากก อบจ. จับมือ เทศบาลฯ ลุยถางทาง เตรียมผลักดันเป็นแลนด์มาร์กใหม่
ฮือฮา พบ The Eye ปทุมธานี บ่อน้ำลึกลับกลางป่ากก อบจ. จับมือ เทศบาลฯ ลุยถางทาง เตรียมผลักดันเป็นแลนด์มาร์กใหม่
ฮือฮา พบ The Eye ปทุมธานี บ่อน้ำลึกลับกลางป่ากก อบจ. จับมือ เทศบาลฯ ลุยถางทาง เตรียมผลักดันเป็นแลนด์มาร์กใหม่
ฮือฮา พบ The Eye ปทุมธานี บ่อน้ำลึกลับกลางป่ากก อบจ. จับมือ เทศบาลฯ ลุยถางทาง เตรียมผลักดันเป็นแลนด์มาร์กใหม่