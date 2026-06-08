"ทักษิณ" ยังถอดกำไล EM ไม่ได้ ต้องรอหมายปล่อยจากศาลมาถึงสำนักงานคุมประพฤติก่อน

MGR Online - “ทักษิณ” ยังไม่ปลดกำไล EM หลังกระแสลือสะพัด ยังต้องรอหมายปล่อยจากศาลก่อน จะได้รับใบบริสุทธิ์ มายื่นสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2569 ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย.69 นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป โดย 1 ในรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นกรณีทั่วไป คือ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการพักโทษคุมประพฤติทั้งหมด 4 เดือน (11 พ.ค.69-9 ก.ย.69) แต่เนื่องด้วยนายทักษิณมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ เหลือโทษไม่ถึง 1 ปี จึงเป็นผู้ต้องราชทัณฑ์ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป ขณะที่กรณีการปลดกำไล EM ของนายทักษิณยังอยู่ระหว่างรอกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ที่จะพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและส่งรายชื่อต่อศาลแห่งท้องที่ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ เพื่อความสะดวกแก่ศาลแห่งท้องที่พิจารณาออกหมายสั่งปล่อย และรับใบบริสุทธิ์พ้นโทษกับทางเรือนจำพิเศษธนบุรี ก่อนนำไปยื่นขอถอดกำไล EM ต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น
วันนี้ (8 มิ.ย.) รายงานข่าวภายในกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กรณีที่คณะกรรมการ 3 ฝ่ายตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ ต้องพิจารณาตรวจสอบรายชื่อของผู้ได้รับอภัยโทษทั่วประเทศที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งกรณีของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกคุมประพฤติ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไปให้ปล่อยตัวไป เนื่องด้วยเหลือโทษไม่ถึง 1 ปี ล่าสุดสถานะยังคงอยู่ระหว่างขั้นตอนของราชทัณฑ์ ซึ่งเรือนจำพิเศษธนบุรี จะต้องรอหมายปล่อยตัวจากศาลให้เรียบร้อยก่อน เพื่อที่นายทักษิณจะได้ไปรับเอาใบบริสุทธิ์ หรือเอกสารสำคัญการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษ ไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 สำหรับถอดกำไล EM พ้นโทษบริบูรณ์
ทั้งนี้ รายงานภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่สถานที่คุมประพฤติ “บ้านจันทร์ส่องหล้า” ของนายทักษิณ ได้ยืนยันว่า ทางราชทัณฑ์ หรือเรือนจำพิเศษธนบุรี ยังไม่มีการส่งหนังสือแจ้งการพ้นโทษของนายทักษิณ ชินวัตร มายังสำนักงานฯ แต่อย่างใด ทำให้นายทักษิณ ยังคงต้องติดกำไล EM ไว้ดังเดิมจนกว่าขั้นตอนปล่อยตัวพ้นโทษจะดำเนินการเสร็จสิ้น จึงจะได้นัดหมายการถอดกำไล EM ดังกล่าวต่อไปได้