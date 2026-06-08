ยกระดับภารกิจช่วยชีวิต! ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับบิ๊กไบค์ BMW ใหม่ 15 คัน

รอง ผบ.ตร. ตรวจรับรถจักรยานยนต์ BMW F900 GSA ใหม่ 15 คัน เสริมศักยภาพตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะการนำส่งอวัยวะและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วน ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น
วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ตรวจสอบการตรวจรับรถจักรยานยนต์ BMW F900 GSA จำนวน 15 คัน พร้อมร่วมทดสอบขับขี่และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บังคับการตำรวจจราจร, รองผู้บังคับการ, ผู้กำกับการในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร และข้าราชการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
พล.ต.อ.กรไชย เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชุดใหม่ทั้ง 15 คันนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อนำมาทดแทนรถจักรยานยนต์เดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถ เสริมความคล่องตัว และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชนมาโดยตลอด สมรรถนะที่สูงของยานพาหนะใหม่นี้จะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริอย่างใกล้ชิด และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยย่อยอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะภารกิจสำคัญเร่งด่วน เช่น การนำส่งอวัยวะและหัวใจเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งเป็นภารกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเวลา ความพร้อมของกำลังพล และความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมียานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง
รอง ผบ.ตร. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิดสำคัญที่ยึดถือมาโดยตลอดคือ “จากใจสู่ใจ” ในการดูแลเอาใจใส่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชน โดยเน้นย้ำว่าตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้น แต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และการอำนวยความสะดวกในภารกิจพิเศษต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว แม่นยำ และความพร้อมสูงสุด