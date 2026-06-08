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ยกระดับภารกิจช่วยชีวิต! ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับบิ๊กไบค์ BMW ใหม่ 15 คัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



รอง ผบ.ตร. ตรวจรับรถจักรยานยนต์ BMW F900 GSA ใหม่ 15 คัน เสริมศักยภาพตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ เพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจสำคัญ โดยเฉพาะการนำส่งอวัยวะและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์เร่งด่วน ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริการประชาชนที่ดียิ่งขึ้น

วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ตรวจสอบการตรวจรับรถจักรยานยนต์ BMW F900 GSA จำนวน 15 คัน พร้อมร่วมทดสอบขับขี่และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ข้าราชการตำรวจ โดยมีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล, ผู้บังคับการตำรวจจราจร, รองผู้บังคับการ, ผู้กำกับการในสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจร และข้าราชการตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง


พล.ต.อ.กรไชย เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ชุดใหม่ทั้ง 15 คันนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนการจัดทำคำของบประมาณ เพื่อนำมาทดแทนรถจักรยานยนต์เดิมที่มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานาน โดยมีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถ เสริมความคล่องตัว และเพิ่มความรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทุ่มเทเสียสละเพื่อประชาชนมาโดยตลอด สมรรถนะที่สูงของยานพาหนะใหม่นี้จะเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน


รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริอย่างใกล้ชิด และได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยย่อยอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะภารกิจสำคัญเร่งด่วน เช่น การนำส่งอวัยวะและหัวใจเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วย ซึ่งเป็นภารกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของเวลา ความพร้อมของกำลังพล และความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมียานพาหนะที่มีประสิทธิภาพสูง


รอง ผบ.ตร. กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวคิดสำคัญที่ยึดถือมาโดยตลอดคือ “จากใจสู่ใจ” ในการดูแลเอาใจใส่ทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชน โดยเน้นย้ำว่าตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเท่านั้น แต่ยังเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ และการอำนวยความสะดวกในภารกิจพิเศษต่างๆ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็ว แม่นยำ และความพร้อมสูงสุด




ยกระดับภารกิจช่วยชีวิต! ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับบิ๊กไบค์ BMW ใหม่ 15 คัน
ยกระดับภารกิจช่วยชีวิต! ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับบิ๊กไบค์ BMW ใหม่ 15 คัน
ยกระดับภารกิจช่วยชีวิต! ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับบิ๊กไบค์ BMW ใหม่ 15 คัน
ยกระดับภารกิจช่วยชีวิต! ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับบิ๊กไบค์ BMW ใหม่ 15 คัน
ยกระดับภารกิจช่วยชีวิต! ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ รับบิ๊กไบค์ BMW ใหม่ 15 คัน
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