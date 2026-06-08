ภาค 1 ทลายเครือข่าย "หนุ่ม โน้ต ป.หางยาว" ยึดไอซ์-ยาเค 465 โล มูลค่า 100 ล้าน

MGR Online-ผบช.ภ.1 แถลงข่าวจับ 2 ผู้ต้องหา "หนุ่ม โน้ต ป.หางยาว" เครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ปทุมธานีซุกไอซ์และยาเคในรถยนต์ รอกระจายในพื้นที่ตอนในของไทย ยึดของกลาง 9 กระสอบ รวม 465 กก. มูลค่า 100 ล้าน สั่งขยายผลกลุ่มลูกค้า ผู้สั่งการ และคนในเครือข่าย
วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่สถานีตำรวจภูธรธัญบุรี (สภ.ธัญบุรี) พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 นายเอกวิทย์ มีเพียร ผวจ.ปทุมธานี พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.สถาพร เอมโอษฐ์ รอง จตร.ช่วยราชการ รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี พล.ต.ต.ธรรมนูญ เชาวะวนิชย์ ผบก.ภ.จว.สระบุรี พล.ต.ต.วรชาติ แสนคำ ผบก.สส.ภ.1 แถลงข่าว พ.ต.อ.จรินทร์ อธิบธานนท์ ผกก.สภ.ธัญบุรี ตำรวจ สภ.ธัญบุรี เจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.1 กรมการปกครอง ทหาร ร่วมกันจับกุม นายครรชิต หรือหนุ่ม (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี และ นายธนกฤต หรือโน้ต (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี พร้อมของกลาง ไอซ์ 166 กก. เคตามีน 299 กก. โทรศัพท์ 2 เครื่อง รถยนต์ 2 คัน ได้ที่ริมถนนสุสวาท ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวว่า สืบเนื่องจากตำรวจภาค 1 ขยายผลจับกุมกลุ่มลำเลียงและพักยาเสพติด จนทราบว่า นายครรชิต และ นายธนกฤต มีพฤติกรรมลักลอบพักยาเสพติด เพื่อนำมากระจายในพื้นที่ตอนในของประเทศไทย จนกระทั่งวันที่ 5 มิ.ย. เวลา 19.15 น. พบความเคลื่อนไหวของทั้ง 2 ราย ก่อนสามารถจับกุม นายครรชิต และ นายธนกฤต ได้ที่ริมถนนสุสวาท ต.บึงยี่โถ พร้อมของกลางยาเสพติด 9 กระสอบ แบ่งเป็นไอซ์ 166 กก. เคตามีน 299 กก. ชุกซ่อนภายในรถยนต์ยี่ห้อเชฟโรเลต รุ่นแคปติวา สีเทา โดยมี นายธนกฤต เป็นคนขับลำเลียง และ นายครรชิต ขับรถยนต์ยี่ห้อมิตซูบิชิ รุ่นปาเจโร สีขาว สำรวจเส้นทาง
แจ้งข้อหา "ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์ หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน และทำให้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป และ, ร่วมกันจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (เคตามีน) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้า และก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน"
พล.ต.ท.วัฒนา กล่าวต่อว่า ในการจับกุมครั้งนี้ เป็นการยับยั้งการแพร่กระจายของยาเสพติด ไปสู่ประชาชนได้เป็นจำนวนมาก หากยาเสพติดลอตนี้ถูกนำไปออกขายสู่ท้องตลาด จะมีมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท ตนได้สั่งการชุดจับกุมขยายผลถึงกลุ่มลูกค้า ผู้สั่งการ และบุคคลในเครือข่ายยาเสพติด รวมถึงทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด โดยจะนำมาตรการสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ ฟอกเงิน และยึดทรัพย์สิน มาใช้ดำเนินการกับบุคคลในเครือข่ายยาเสพติดต่อไป.