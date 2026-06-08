“กัน จอมพลัง” พา “มิรา” แจ้งความล่าตัวคนขู่ปล่อยคลิปหลุด-เผยแพร่ซ้ำเติม

“กัน จอมพลัง” พา “มิรา” อดีตแฟนสาวถูก “เสือ ดุสิต” ทำร้าย เข้าแจ้งความตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีคนขู่ปล่อยคลิปส่วนตัว เผยแพร่ ซื้อขาย ซ้ำเติมผู้เสียหาย
วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง ได้พานางสาวมิรา ผู้เสียหาย อายุ 36 ปี เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ เพื่อร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่ ซื้อขาย และข่มขู่จะปล่อยคลิปส่วนตัวของผู้เสียหาย
นายกัณฐัศว์ กล่าวว่า ภายหลัง นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือ ดุสิต อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีและถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ กลับพบว่ามีบุคคลบางกลุ่มนำเรื่องราวของผู้เสียหายไปพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงมีการเผยแพร่ภาพนิ่งและคลิปส่วนตัวของผู้เสียหายออกไปในหลายช่องทาง ทำให้ผู้เสียหายเกิดความหวาดกลัวและได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างหนัก
โดยน้องเป็นผู้ถูกกระทำ แต่กลับต้องมาเผชิญกับการละเมิดซ้ำอีกครั้งจากการถูกนำภาพและคลิปส่วนตัวไปเผยแพร่ บางคนถึงขั้นนำไปซื้อขายหรือข่มขู่ว่าจะปล่อยคลิปเพิ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
นายกัณฐัศว์ ระบุอีกว่า ได้ประสานมายังตำรวจไซเบอร์เพื่อขอให้ช่วยดูแลและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะเห็นว่าผู้เสียหายไม่ควรต้องตกเป็นเหยื่อซ้ำจากการกระทำลักษณะดังกล่าว
ด้าน พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท. กล่าวว่า ในส่วนของกฎหมายมีทั้งความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ โดยตำรวจไซเบอร์จะรับเรื่องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดบนระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนความผิดอาญาที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกิดเหตุจะประสานไปยังสถานีตำรวจท้องที่รับผิดชอบต่อไป
พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ ยังอธิบายว่า ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (4) ครอบคลุมกรณีผู้ที่นำข้อมูลหรือคลิปลักษณะดังกล่าวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะ ส่วนมาตรา 14 (5) ครอบคลุมผู้ที่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าว ซึ่งทั้งผู้โพสต์และผู้แชร์ต่างมีความผิดตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
โดยหลายคนเข้าใจผิดว่าคนแชร์ไม่มีความผิด แต่จริง ๆ แล้วผู้ที่นำข้อมูลลามกอนาจารหรือข้อมูลที่กระทบต่อผู้เสียหายไปเผยแพร่ต่อ ก็มีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
พร้อมกันนี้ยังฝากเตือนไปยังประชาชนว่า หากพบเห็นคลิปหรือข้อมูลในลักษณะดังกล่าว ควรใช้วิธีรายงาน (Report) ต่อแพลตฟอร์ม ไม่ควรส่งต่อหรือแชร์ให้ผู้อื่นดู เพราะนอกจากจะเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายแล้ว ยังอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายด้วย
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่มีการซื้อขายคลิปดังกล่าว พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ กล่าวว่า การซื้อขายหรือส่งต่อคลิปส่วนตัวถือเป็นพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายความผิดหลายฐาน ซึ่งตำรวจไซเบอร์กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเผยแพร่ รวมถึงกลุ่มแชตและช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ที่มีการนำคลิปไปซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกัน
ขณะที่ นายกัณฐัศว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้มีประชาชนจำนวนหนึ่งส่งข้อมูลและภาพหลักฐานเกี่ยวกับการซื้อขายหรือเผยแพร่คลิปมาให้ตนแล้ว และขอความร่วมมือจากผู้ที่พบเห็นการกระทำดังกล่าวช่วยบันทึกภาพหน้าจอหรือเก็บหลักฐานส่งมาเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้หากใครพบเห็นการซื้อขายคลิป การปล่อยภาพ หรือการส่งต่อข้อมูลในลักษณะนี้ ขอให้ช่วยเก็บหลักฐานและส่งมาให้ เพราะเราต้องช่วยกันปกป้องผู้เสียหาย และนำตัวผู้กระทำผิดมารับโทษตามกฎหมาย
ด้านนางสาวมิรา กล่าวว่า หลังจากเกิดเรื่อง เสือ ดุสิตได้ทักมาหาในวันแรกแต่ตนได้บล็อกไป ขณะเดียวกันเพื่อนของ เสือ ดุสิต ทักมากดดันและด่าทอ นอกจากนี้ยืนยันว่า เสือ ดุสิต มีภาพส่วนตัวของตน และยังได้พูดว่าตนชอบถ่ายคลิป และเพื่อนของ เสือ ดุสิต ได้โพสต์ว่าปล่อยคลิปตนจึงรู้สึกไม่สบายใจ
นางสาวมิรา กล่าวด้วยว่า ที่คนเข้าใจผิดเรื่องที่ไปแจ้งความว่าข่มขืนตอนที่คบหากับ เสือ ดุสิต มาแปดเดือนทำไมถึงแจ้ง เป็นเพราะหลังจากที่ เสือ ดุสิต ทำร้ายร่างกายในวันเกิดเหตุ เสือ ดุสิต ได้กระทำชำเราโดยที่ตนไม่ได้ยินยอม จึงได้ตัดสินใจแจ้งความในข้อหาข่มขืนด้วย ขอยืนยันว่าสิ่งที่เสือ ดุสิตพูดก่อนเข้าเรือนจำมีเรื่องที่จริงและไม่จริง จึงอยากให้สังคมพิจารณา