"กัน จอมพลัง"จ่อแจ้งความ ทนายดัง พาดพิงแต่งเครื่องแบบที่ปรึกษาสภาทนายความ ลงโซเชียลให้เสียหาย

"กัน จอมพลัง"โพสต์ ทนายดังใช้ความรู้ทางกฎหมาย พาดพิงประเด็นแต่งชุดที่ปรึกษาสภาทนายความ ลงโซเชียลให้คนด่า เตรียมร้องสภาทนาย-แจ้งความโรงพัก
เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง หรือ "กัน จอมพลัง"โพสต์เฟซบุ๊กว่า มีทนายความนำภาพที่ผมใส่ชุดขาวไปแขวน จนทำให้มีคนเข้ามาด่าผมให้เสียหายหลายคน และเกิดความเสียหายกระจายออกไปเป็นวงกว้างทั้งๆที่ทนายความที่นำผมไปแขวนนั้น สามารถค้นหรือสืบหาข้อมูลได้ โดยที่ไม่ต้องทำให้ใครต้องได้รับผลกระทบและความเสียหายจากสิ่งที่ทำ ยกตัวอย่างเช่น ทนายสามารถยื่นเป็นเอกสารให้สภาหนายความเพื่อขอคำตอบที่แน่ชัดได้ แต่เลือกที่จะนำผมไปแขวนจนผมถูกด่าต่อว่า หรือ ถูกเข้าใจว่า ทำผิดกฎหมาย ซึ่งการโพสเป็นการใช้ความรู้ทางกฎหมายเพื่อรังแกคนอื่นหรือไม่ ซึ่งมีทนายคนอื่นที่ได้ความจริงมาโดยที่ผมไม่ได้รับ ผลกระทบใดๆยกตัวอย่างเช่น ทนายสายหยุด ได้ตรวจสอบข้อมูลว่าผมได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความแน่ชัดแล้วจึงโพสซึ่งทำให้เห็นถึงมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่สูง และเห็นถึงวิธีการทำงานที่มืออาชีพ ไม่ต้องทำให้ใครต้องเดือดร้อนจากสิ่งที่อยากรู้ส่วนการแต่งตั้งนั้นผมได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 68 แล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมานั่งโพสอวดเอกสารในวันที่รับ ก็ช่วยคนเรื่อยมา
ส่วนการแต่งตั้งนั้นผมได้รับการแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 68 แล้วแต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องมานั่งโพสอวดเอกสารในวันที่รับ ก็ช่วยคนเรื่อยมาและได้จัดหาทนายไปช่วยเคสคนลำบากยากจนหรือคนที่ถูกรังแกจนได้รับความยุติธรรมมาเยอะแยะมากมายและ
และได้จัดหาทนายไปช่วยเคสคนลำบากยากจนหรือคนที่ถูกรังแกจนได้รับความยุติธรรมมาเยอะแยะมากมาย
และหลังจากได้รับตำแหน่งก็ไม่ได้เคยใส่เครื่องแบบแต่งานล่าสุดนั้น เป็นงานพิธีรับพัดยศ จึงใส่และมีผมสิทธิ์ที่จะใส่อย่างถูกต้องแต่กลับมีคนนำผมไปแขวนจนผมถูกด่า
ตอนนี้เก็บทั้งโพสทั้งคอมเม้นเรียบร้อยในวันพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปสภาทนายและไปสถานีตำรวจต่อไปขอบคุณครับ