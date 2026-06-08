ไฟไหม้ชุมชน ซ.พระราม 6 เจ้าหน้าที่รุดคุมเพลิง-อพยพคนออกจากพื้นที่

เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนชุมชนย่าน ซ.พระราม 6 เจ้าหน้าที่เร่งเข้าฉีดน้ำควบคุมเพลิง พร้อมอพยประชะชนออกจากพื้นที่
วันนี้ (8 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานเหตุเมื่อเวลา 08.06 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน ซอยพระรามที่ 6 ซอย 15 ถนนพระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง กำลังไปที่เกิดเหตุ
เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างอพยพประชาชนในพื้นที่ออกจากจุดเกิดเหตุ และเร่งรัดสกัดกั้นการติดต่อลุกลาม
ต่อมา เวลา 08.23 น. เหตุเพลิงไหม้บริเวณฝั่งด้านวัดบรมนิวาส เพลิงลุกไหม้แล้วจำนวน 4 -5 หลังคาเรือน ด้านฝั่งโรงงานปลาทู เจ้าหน้าที่ได้วางหัวฉีดจำนวน 3 หัวฉีด เพื่อสกัดกั้นการติดต่อลุกลาม
จากนั้นเวลา 08.27 น. มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 1 ราย นำส่งโรงพยาบาลกลางเพื่อรับการรักษาแล้ อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป