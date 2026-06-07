แสบเจอแสบ! กองปราบรวบ 2 ม้าถอนเงินสด เชิด 1 ล้านหนีแก๊งคอลฯ สาขา สปป.ลาว

ตำรวจกองปราบตามรวบสองม้าถอนเงินสดสุดแสบ เชิดเงิน 1 ล้านหนีแก๊งคอลเซ็นเตอร์สาขา สปป.ลาว ทำเพื่อนซวยโดนอุ้มเรียกค่าไถ่
วันนี้ (7 มิ.ย. )พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์
บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ รัตนพันธ์ สว.กก.3 บก.ป.และ พ.ต.ต.ปองธรรม ปองไป ปรก.สว.กก.3 บก.ป. นำกำลังจับกุม น.ส.รุ่งทิวา หรือ ดิว อายุ 24 ปี และ นายอนุรักษ์ อายุ 27 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรี ที่ 456และ457/2569 ลง 14 พ.ค.69 ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน” โดยจับกุม น.ส.รุ่งทิวา ได้ บริเวณห้องเช่า ซอยประปา 2 ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ส่วน นายอนุรักษ์ จับได้บริเวณหน้าบ้าน หมู่ที่ 6 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร พร้อมยึดโทรศัพท์มือถือและเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
สืบเนื่องจากผู้เสียหายถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกลวง อ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดและฟอกเงิน พร้อมข่มขู่ให้โอนเงินมาตรวจสอบเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินรวม 2 ล้านบาท เมื่อรู้ตัวว่าถูกหลอก จึงเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับมิจฉาชีพกลุ่มดังกล่าวไว้
จากการสืบสวนทราบว่า นายอนุรักษ์ และ น.ส.รุ่งทิวา ได้รับจ้างเป็นม้าถอนเงินสดให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการใน สปป.ลาว โดยได้ค่าจ้างร้อยละ 2 ของยอดเงินที่ถอนออกมา ล่าสุดทั้งสองทำหน้าที่เดินทางไปถอนเงินสดจากธนาคารคนละ 1 ล้านบาท แต่ปรากฏว่า น.ส.รุ่งทิวา ได้เชิดเงินจำนวน 1 ล้านบาทหลบหนีไป เมื่อเครือข่ายฝั่ง สปป.ลาว ซึ่งคอยสังเกตการณ์อยู่บริเวณธนาคาร ทราบว่าเงินถูกเชิดหนี จึงเข้าควบคุมตัว นายอนุรักษ์ ซึ่งยังอยู่ในพื้นที่ พร้อมยึดเงินสดจำนวน 994,100 บาท ก่อนบังคับขึ้นรถยนต์พาข้ามพรมแดนบริเวณจังหวัดมุกดาหารไปยังแขวงสะหวันนะเขต เพื่อใช้เป็นตัวประกันกดดันให้ น.ส.รุ่งทิวานำเงินมาคืน กระทั่งภายหลังมีผู้เข้ามาช่วยเจรจา นายอนุรักษ์ จึงได้รับการปล่อยตัว
ต่อมาตำรวจกองปราบปราม สืบทราบว่า น.ส.รุ่งทิวา และ นายอนุรักษ์ได้หนีมากบดานในพื้นที่ จ.ระยอง และ จ.มุกดาหาร จึงนำกำลังจับกุม ได้สำเร็จ จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การว่าเคยทำหน้าที่รับโอนและถอนเงินให้กับเครือข่ายดังกล่าวมาแล้วประมาณ 3-4 ครั้ง จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป