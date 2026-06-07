ป.รวบแหม่มรัสเซีย ลอบเปิดคลินิกฉีดหน้าเถื่อนคาวิลล่าหรูภูเก็ต

กองปราบเปิดปฏิบัติการ Moscow Devil Filler บุกจับหมอฉีดหน้าเถื่อนชาวรัสเซียคาวิลล่าหรูภูเก็ต ยึดยา-เครื่องมือแพทย์หลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 6 แสน
วันนี้ ( 7 มิ.ย. ) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป.สั่งการ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. พ.ต.ท.ธนิสร หุ้ยเวชศาสตร์ สว.กก.5 บก.ป. ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตเปิดปฏิบัติการ Moscow Devil Fillerนำกำลังพร้อมหมายศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต หลังสืบทราบว่ามีชาวต่างชาติลักลอบแอบทำงานที่ผิดกฎหมายหลายประเภท รวมถึงเปิดคลินิกเสริมความงามเถื่อน
ที่เกิดเหตุพบ MISS KRISTINE อายุ 45 ปี สัญชาติรัสเซีย แสดงตัวเป็นเจ้าของสถานที่และเป็นผู้นำตรวจค้น ภายในห้องนอนชั้นล่างพบ น.ส.แหม่ม (นามสมมติ) กำลังนอนอยู่บนเตียงทรีตเม้นท์ ลักษณะคล้ายกำลังเข้ารับการเสริมความงาม
จากการตรวจค้นพบของกลางเป็นยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเครื่องมือแพทย์ รวมจำนวน 32 รายการ 130 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท อาทิ Collagen inj. 2.5 ml จำนวน 4 ชิ้น , Lidocain inj. 2*1 ml จำนวน 1 กล่อง ,Nimesulide granule 100 mg/ซอง จำนวน 2 ซอง ,ไซริ้ง หัวเข็ม ถุงมือ จำนวน 1 ถุงใหญ่ และถุงขยะที่มีอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว จำนวน 1 ถุงใหญ่
สอบสวน MISS KRISTINE ให้การว่า ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องมือแพทย์บางส่วนได้แอบนำเข้ามาจากประเทศรัสเซียผ่านทางสนามบิน แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีการลักลอบเปิดให้บริการเสริมความงาม ฉีดหน้าให้กับผู้อื่นแต่อย่างใด เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ จึงแจ้งข้อหา“ประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต, ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต , ขายเครื่องมือแพทย์โดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายเครื่องมือแพทย์โดยผลิตภัณฑ์ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต” ก่อนนำตัวพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ถลาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป