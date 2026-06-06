รวบแล้ว 1 ในแก๊งรุมกระทืบเซียนพระดัง รับสารภาพอ้างแค้นปาดหน้ารถ ปัดเคลียร์ปมหนี้ “มาดามเก่ง”p

จากเหตุการณ์คนร้าย 2 คนบุกทำร้าย “หนุ่มนครปฐม” 1 ใน 9 เซียนพระ คาห้อง VIP ร้านอาหารย่านชัยพฤกษ์ หลังนัดเคลียร์ปมหนี้กับ “มาดามเก่ง” เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 68 จนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลือดออกในสมองและต้องรักษาตัวนานนับเดือน โดยแม้ผู้เสียหายจะเข้าแจ้งความไว้ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ แต่คดียังไม่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้ ล่าสุดตำรวจสืบสวนจังหวัดนนทบุรีนำภาพวงจรปิดมาตรวจสอบ พบภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านก่อนเดินตรงเข้าห้อง VIP เพื่อก่อเหตุ จากนั้นหลบหนีไป ขณะนี้ได้เรียกพนักงานร้านเข้าให้ปากคำและชี้ตัวผู้ต้องสงสัย เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (6 มิ.ย.69) ที่ สภ.ชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี พ.ต.อ.พูนสุข เตชะประเสริฐพร ผกก.สส.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 1 ร่วมกับ พ.ต.อ.วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก.สภ.ชัยพฤกษ์, พ.ต.ท.อัครภัส จายะวานิช รอง ผกก.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ และ พ.ต.ท.ฉัฐวัฒน์ สิริเบญจศักดิ์ สว.สส.สภ.ชัยพฤกษ์ ร่วมกันจับกุมตัว นายอัตฒ์พล อิสลาม อายุ 51 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.672/2569 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ในข้อหา “ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัส”
พร้อมตรวจยึดของกลาง 2 รายการ ได้แก่ รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า รุ่นเอ็กซ์แมกซ์ สีดำ ทะเบียน 8ข-3763 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ใช้ก่อเหตุ และหมวกนิรภัยยี่ห้อ Index สีดำ ที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุ
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้รับข้อมูลจากสายลับว่าผู้ต้องหาหลบซ่อนตัวอยู่บริเวณหน้าบ้านพักในหมู่บ้านวิเศษสุขนคร เฟส 6 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ พบชายมีตำหนิรูปพรรณตรงกับบุคคลตามหมายจับ เมื่อแสดงตัวและตรวจสอบเอกสาร พบว่าเป็นนายอัตฒ์พลจริง เจ้าหน้าที่จึงแสดงหมายจับให้ตรวจสอบ ซึ่งผู้ต้องหารับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับและไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิตามกฎหมาย โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา พร้อมยอมรับว่ารถจักรยานยนต์และหมวกกันน็อกที่ตรวจยึดเป็นของตนเอง และใช้เป็นพาหนะรวมถึงสวมใส่ในวันก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นพยานหลักฐานก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ชัยพฤกษ์ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้าน พ.ต.ท.ธีรพงศ์ ประจักษ์จิตร์ รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ชัยพฤกษ์ เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากกรณีเซียนพระชื่อดังถูกทำร้ายร่างกายภายในร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่ สภ.ชัยพฤกษ์ โดยผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะจนเข้าข่ายอันตรายสาหัส ก่อนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ 2 ราย ซึ่งขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาก่อเหตุ
ต่อมาฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถขออนุมัติศาลออกหมายจับได้ และเมื่อช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของคืนที่ผ่านมา สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย พร้อมรถจักรยานยนต์และหมวกกันน็อกที่ใช้ในวันเกิดเหตุ
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายผู้เสียหายจริง โดยอ้างว่าสาเหตุมาจากปัญหาขับรถปาดหน้ากัน อย่างไรก็ตาม พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การดังกล่าว และอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน บัญชีธนาคาร รวมถึงบุคคลที่มีการติดต่อก่อนและหลังเกิดเหตุ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในประเด็นที่สังคมสงสัยว่าอาจมีการว่าจ้างให้ลงมือก่อเหตุหรือไม่
เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส” ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ โดยในวันนี้พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมคัดค้านการประกันตัว ส่วนการอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของผู้ต้องหา หลังจากผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเคยก่อเหตุลักษณะเดียวกันมาแล้วมากกว่า 2 ครั้ง หากพบว่าเป็นการกระทำผิดซ้ำ อาจเข้าข่ายได้รับโทษหนักขึ้นตามกฎหมาย ขณะเดียวกันตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกต่อไป โดยเฉพาะประเด็นการว่าจ้าง ซึ่งขณะนี้ยังไม่ตัดความเป็นไปได้ทิ้ง และจะรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านก่อนสรุปสำนวนส่งฟ้องตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป.