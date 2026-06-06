ผบ.ตร.กำชับสอบคดี “น้ององุ่น” รอบคอบ เข้มกฎหมายเยาวชน หลังคลี่คลายคดีได้แล้ว

ผบ.ตร.กำชับสอบสวนคดี “น้ององุ่น” รอบคอบ เข้มกฎหมายเยาวชน หลังคลี่คลายคดีสำเร็จ
วันนี้ (6 มิ.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้รับรายงานความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของ “น้ององุ่น” เด็กหญิงวัย 7 ขวบ ในพื้นที่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี หลังตำรวจภูธรภาค 7 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสืบสวนสอบสวนจนสามารถระบุตัวผู้ก่อเหตุและผู้ร่วมอำพรางศพได้แล้ว
ผบ.ตร.ได้กำชับให้พนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ รัดกุม และครบถ้วนทุกมิติ โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชน ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเด็กและเยาวชนอย่างเคร่งครัด เพื่อคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ทั้งนี้ ผบ.ตร.ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันปฏิบัติงานจนสามารถคลี่คลายคดีสำคัญดังกล่าวได้สำเร็จ พร้อมย้ำให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมอย่างตรงไปตรงมาและเป็นไปตามกฎหมายทุกประการ.