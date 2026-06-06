"เสือดุสิต"นอนคุก ศาลนนทบุรีไม่ให้ประกันตัว ปมทำร้ายแฟนสาว ชี้กระทำผิดซ้ำซาก เกรงไปข่มขู่ผู้เสียหาย

"เสือดุสิต"นอนคุก ศาลนนทบุรีไม่ให้ประกันตัว ปมทำร้ายแฟนสาว ชี้กระทำผิดซ้ำซาก หากปล่อยตัวอาจไปข่มขู่ผู้เสียหาย
วันนี้ (6 มิ.ย.) ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี พนักงานสอบสวน สภ.บางกรวย นำตัว นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต ผู้ต้องหาในคดีทำร้ายร่างกาย น.ส.มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ อายุ 36 ปี แฟนสาว มาฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี
พฤติการณ์แห่งคดีคือเมื่อวันที่ 31 พ.ค.2569 เวลา 03.00 น.นายสัมฤทธิ์ ผู้ต้องหาเดินทางไปรับผู้เสียหายไปส่งยังห้องพัก เมื่อผู้เสียหายขึ้นรถผู้ต้องาได้ลงมือทำร้ายร่างกาย โดยชกต่อยและใช้มือทุบตีบริเวณศรีษะและลำตัว เมื่อถึงห้องพักได้ขอร่วมหลับนอนกับผู้เสียหายแต่ผู้เสียหายไม่ยินยอม จึงใช้ผ้าห่มปิดหน้าและลงมือกระทำชำเราผู้เสียหาย หลังจากนั้นได้หนีออกมาและไปหามารดาที่บ้านพัก ก่อนที่จะไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษา ต่อมามารดาผู้เสียหายเข้าแจ้งความ เพราะเจ้าตัวไม่สามารถเดินทางมาเองได้ หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล จึงได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำ ภายหลังจากสอบสวนเสร็จจึงได้ขออนุมัติหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี ก่อนในวันที่ 5 มิ.ย.ชุดจับกุมจะจับตัวผู้ต้องหาได้ และนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
การกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดฐาน ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
ในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาจะครบ 48 ชั่วโมงในวันนี้ เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้น ต้องสอบสวนพยานอีกจำนวน 6 ปาก
ด้วยเหตุและความจำเป็นดังกล่าวจึงขอหมายขังผู้ต้องหาไว้สอบสวนมีกำหนด 12 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.2569 ถึงวันที่ 17 มิ.ย.2569
พนักงานสอบสวนขอคัดค้านการปล่อยชั่วคราว เนื่องจากผู้ต้องหาเคยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในลักษณะเดียวกันมาก่อน แต่ยังกระทำผิดซ้ำอีก แสดงให้เห็นว่าไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย ประกอบกับคดีอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสอบพยานบุคคลเพิ่มเติม หากให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือมีอิทธิพลต่อพยานอันก่อให้เกิดอุปสรรคต่อขบวนการดำเนินคดีและการกระทำของผู้ต้องหาเป็นการกระทำผิดต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างและหากมีการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาอาจกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก และผู้เสียหายก็คัดค้านเนื่้องจากเกรงว่าจะได้รับอันตรายเพราะเคยมีการข่มขู่และรู้จักที่พักของผู้เสียหาย
ศาลพิจารณาแบ้วอนุญาตให้ฝากขังได้
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้ว ผู้ต้องหายื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวชั้นฝากขังนี้ โดยศาลจังหวัดนนทบุรี พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว เนื่องจากพิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วพฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและผู้ต้องหา ก่อ เหตุในลักษณะเดียวกันมาครั้งหนึ่งแล้วก่อนก่อเหตุในครั้งนี้ หากปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและก่อเหตุร้ายประการอื่น จึงให้ยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราว และให้ออกหมายขัง พร้อมแจ้งคำสั่งและเหตุผลให้ผู้ต้องหาทราบ