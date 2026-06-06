รวบหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลฯ-ค้ามนุษย์ญี่ปุ่น คา “ทองหล่อ” หลังหนีจากฐานปฏิบัติการปอยเปต

ตำรวจไทยผนึกกำลังทางการญี่ปุ่น รวบหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์-ค้ามนุษย์ คา “ทองหล่อ” หลังหนีจากฐานปฏิบัติการปอยเปต
วันนี้ (6 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่น จับกุม นายซาซากิ อายุ 39 ปี สัญชาติญี่ปุ่น ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ในคดีฉ้อโกงและเป็นหัวหน้าเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ ได้บริเวณย่านทองหล่อ เขตวัฒนา กทม.
จากการสืบสวนของทางการญี่ปุ่น พบว่า นายซาซากิ เป็นหัวหน้าระดับสั่งการของขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่มีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา ก่อเหตุหลอกลวงประชาชนชาวญี่ปุ่นจนสร้างความเสียหายมูลค่าหลายพันล้านเยน และมีเครือข่ายเชื่อมโยงในหลายประเทศ ก่อนหลบหนีเข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยพร้อมครอบครัว
ภายหลังได้รับการประสานข้อมูลจากทางการญี่ปุ่น ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการติดตามตัว กระทั่งสามารถสืบสวนจนทราบที่กบดานและเข้าจับกุมได้สำเร็จ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการส่งตัวกลับประเทศญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ การสืบสวนยังพบว่าเครือข่ายดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้ประเทศกัมพูชาเป็นฐานปฏิบัติการ ทั้งในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการนำพาบุคคลไปบังคับทำงาน ซึ่งเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ข้ามชาติ
พล.ต.อ.ธัชชัย ระบุว่า การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการสกัดกั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าติดตามจับกุมผู้บงการรายสำคัญอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำลายวงจรอาชญากรรมให้ได้อย่างเด็ดขาด