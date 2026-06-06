ปคม.ทลายร้านนวดแฝงค้ากามเด็กย่านพระรามสอง

ตำรวจ ปคม.บุกทลายร้านนวดสุขภาพย่านพระรามสอง ลักลอบค้าประเวณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี แฉป่วยก็ยังบังคับรับแขก ซ้ำอมเงินค่าตัว
วันนี้ (6 มิ.ย.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ก่อเกียรติ วุฒิจำนงค์ ผกก.1 บก.ปคม. และ พ.ต.ต.พศวัต ศรีสุขโข สว.กก.1 บก.ปคม. นำกำลังจับกุม น.ส.ดารารัตน์ อายุ 51 ปี และ น.ส.วาริน อายุ 37 ปี พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง , ถุงยางอนามัยใช้แล้ว ขนาด 52 มม. 2 ชิ้นและสมุดบันทึกข้อมูลการรับงานของร้านนวดอีก 1 เล่ม ได้ที่ ร้านนวดเพื่อสุขภาพย่านพระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่พบว่าร้านนวดเพื่อสุขภาพย่านพระราม 2 ได้โพสต์ค้าบริการทางเพศเด็กสาวอายุต่ำกว่า 18 ปี ผ่านแอปพลิเคชัน X จึงได้ส่งสายลับติดต่อล่อซื้อล่อซื้อบริการเด็ก 2 คน ในราคา 3,600 บาท โอนเงินมัดจำไป 100 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลือสามารถนำเงินสดไปจ่ายที่หน้าร้าน เมื่อไปถึงร้านนวดดังกล่าว พบ น.ส.วาริน ทำหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับและเป็นผู้รับเงินล่อซื้อ เสร็จแล้วได้พาสายลับไปยังห้องพักที่ผู้ต้องหาเช่าไว้ เพื่อนำเด็กสาว 2 คน อายุ 16 ปี และ17 ปี มาให้ร่วมประเวณี
หลังจากส่งสายลับและเด็กแล้ว น.ส.วาริน นำเงิน 3,500 บาท ไปส่งมอบให้กับน.ส.ดารารัตน์ เจ้าของร้าน เจ้าหน้าที่แฝงตัวอยู่จึงแสดงตัวจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ส่วนเด็กสาว 2 คน ซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้การช่วยเหลือและส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพ ณ บ้านเกร็ดตระการ ตามกฎหมาย
จากการสอบถามเด็กผู้เสียหายทราบว่า น.ส.ดารารัตน์ เจ้าของร้าน คิดค่าตัวต่อการค้าประเวณี 1 ครั้งอยู่ที่ 1,800 บาท โดยเงินดังกล่าวจะถูกทางร้านหักค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนตัวเด็กจะได้รับเงินจากการทำงานเพียงไม่กี่บาท นอกจากนี้ในวันที่มีอาการเจ็บป่วยหรือร่างกายไม่พร้อม ยังให้ผู้เสียหายรับงานตามปกติ
เบื้องต้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย ให้การ ปฏิเสธ จึงแจ้งข้อหา "ร่วมกันค้ามนุษย์โดยแสวงหาประโยชน์จากค้าประเวณีเด็กและร่วมกันเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปเพื่อการอนาจาร โดยเป็นการกระทำแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี"
ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1.บก.ปคม. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป