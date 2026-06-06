คอมมานโดตามลากคอ 4 โจ๋หื่น รุมโทรมสองเด็กสาววัย 17 ปี

ตำรวจคอมมานโดบุกรวบ 4 โจ๋หื่นกาม รุมโทรม 2 สาววัย17 เผยแฟนตัวดีลวงเพื่อนย่ำยี อ้างผู้หญิงเต็มใจ
วันนี้ ( 6 มิ.ย.) พล.ต.ต.ธีรชาติ ธีรชาติธำรง ผบก.ปพ. สั่งการ พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ปพ. พ.ต.อ.อภิชน ขันกา ผกก.4 บก.ปพ. พ.ต.ท.ไพบูลย์ พิมพ์กำเนิด สว.กก.4 บก.ปพ. นำกำลังจับกุมนายรัฐธรรมนูญ อายุ 30 ปี , นายคฑาวุธ อายุ 21 ปี, นายณัฐวุฒิ อายุ 20 ปี และนายกิตติพันธ์ อายุ 22 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาพระโขนง ที่ 520-23/2569 ลงวันที่ 2 มิ.ย.69 ข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นร่วมกันโดยใช้กำลังประทุษร้ายอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง,พรากผู้เยาว์อายุไม่เกินสิบแปดปีไปเพื่อการอนาจารฯ” ได้บริเวณตลาดเอี่ยมสมบัติ ซอยศรีนครินทร์ 26 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง ต่อเนื่องบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 348/222 อ่อนนุช 30 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กทม.
สืบเนื่องจากเมื่อปลายปี 2568 น.ส.เอ และ น.ส.บี (นามสมมุติ) ขณะเกิดเหตุทั้งสองมีอายุ 17 ปี ได้พักอยู่ที่ห้องพักรายวันแห่งหนึ่งย่านหนองบอน เขตประเวศ กทม.ก่อนเกิดเหตุ น.ส.เอ ได้ชักชวนนายกิตติพันธ์ ผู้ต้องหา ให้มาหาที่ห้องพัก เนื่องจากคบหาเป็นแฟนกันอยู่ ต่อมานายกิตติพันธ์ก็พาพวกคือกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเดินทางมายังห้องพักของผู้เสียหายทั้งสอง
ต่อมาหลัง น.ส.เอ มีเพศสัมพันธ์กับนายกิตติพันธ์ แฟนหนุ่มเสร็จแล้ว ระหว่างนอนพักผ่อนอยู่ กลุ่มเพื่อน ๆ ของนายกิตติพันธ์ก็เข้ามาให้กำลังบังคับข่มขืนกระทำชำเรา น.ส.เอ และ น.ส.บี โดยที่ทั้งคู่ไม่ได้ยินยอมต่อการกระทำดังกล่าว จากนั้นผู้เสียหายทั้งสองได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้ปกครองทราบ ก่อนพาเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง จากนั้นได้รวบรวมหลักฐานขอศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดไว้ กระทั่งสืบทราบว่าได้หลบหนีอยู่ย่านอ่อนนุช จึงนำกำลังจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมด ให้การปฏิเสธโดยอ้างว่า วันเกิดเหตุ น.ส.เอ แฟนของ นายกิตติพันธ์ โทรมาชักชวนให้ไปหาที่ห้องเช่า โดยบอกว่ามี น.ส.บี เพื่อนหญิงอยู่ด้วยหนึ่งคน จากนั้นได้ส่งรูปภาพ น.ส.บี ให้ดู พร้อมกำชับให้ชวนเพื่อน ๆ มาด้วย จากนั้น นายกิตติพันธ์ จึงได้ชวนเพื่อนอีก 3 ราย ไปยังห้องเช่า หลังจากไปถึงห้องแล้ว นายกิตติพันธ์ ได้มีเพศสัมพันธ์กับ น.ส.เอ แฟนสาว ส่วนเพื่อนๆ ได้มีเพศสัมพันธ์กับ น.ส.บี โดยที่ทั้งหมดต่างสมัครใจยินยอม จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง ดำเนินคดีต่อไป