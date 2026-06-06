เปิดใจแม่ปอนด์เดินทางมาเยี่ยมลูกชายไม่เชื่อลูกเป็นคนฆ่า

ด้านนางแดง อายุ 60 ปี แม่ของนายปอนด์ ได้เดินทางมาเยี่ยมลูกชาย และร่วมรับฟังการสอบสวน และให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อก่อนนายปอนด์อาศัยอยู่กับครอบครัวที่ฝั่งธนบุรี แต่มีปัญหาทะเลาะกับพ่ออยู่เป็นประจำ ก่อนจะย้ายไปอยู่บ้านที่ผ่อนเอาไว้ในพื้นที่บางบัวทอง โดยภายหลังตนทราบว่านายปอนด์ผ่อนบ้านไม่ไหว เนื่องจากไม่ได้ทำงานแล้ว เมื่อก่อนนายปอนด์เคยทำงานดี แต่ลาออกเพราะทะเลาะกับหัวหน้าเรื่อง OT
ซึ่งตนมารู้เรื่องการเสพยาเสพติดของนายปอนด์จากการที่เจ้าตัวมาสารภาพด้วยตัวเองเมื่อหลายปีก่อน ทำให้รู้สึกเสียใจมากช่วงที่ยังอยู่บ้านฝั่งธนบุรี นายปอนด์มักพาเพื่อนมาที่บ้านและอยู่กันในห้องเป็นเวลานาน ตนไม่ต้องการให้มีการมั่วสุมหรือเสพยาในบ้าน จึงเคยบอกลูกชายว่าหากจะพาเพื่อนมาก็ให้ออกไปอยู่ข้างนอก เพราะที่บ้านทำมาค้าขายกันเหนื่อยทั้งพ่อและแม่ ขณะที่ลูกชายก็ไม่ค่อยเข้ามาช่วยงานที่บ้านเชื่อว่านายปอนด์น่าจะใช้ยาเสพติดมานานกว่า 3 ปีแล้ว และหลังจากย้ายไปอยู่บ้านที่บางบัวทองเพียงลำพัง ก็มักพาผู้ชายเข้า-ออกบ้านอยู่เป็นประจำ
ทั้งในลักษณะคบหากันและเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้าน ซึ่งตนเคยเตือนหลายครั้งให้เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด แต่นายปอนด์ก็มักรับปากว่าจะเลิก ก่อนจะกลับไปใช้เหมือนเดิมตนยอมรับว่าตอนที่นายปอนด์ย้ายออกไปอยู่คนเดียว ตนก็เคยคิดว่าสักวันหนึ่งอาจเกิดปัญหาใหญ่ตามมา แต่ไม่คิดว่าจะบานปลายมาถึงขนาดนี้ ส่วนกรณีการเสียชีวิตของผู้ตายนั้น ตนยังไม่เชื่อว่านายปอนด์จะเป็นผู้ลงมือทำร้ายจนเสียชีวิต และมองว่าอาจต้องรอผลชันสูตรอย่างละเอียดก่อน
เพราะส่วนตัวมองว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ผู้ตายจะใช้ยาเสพติดมากเกินขนาดจนเกิดอาการโอเวอร์โดสนอกจากนี้ ตนเคยได้รับข้อมูลจากชาวบ้านเกี่ยวกับพฤติกรรมของนายปอนด์ และเคยเดินทางไปหาที่บ้าน แต่บางครั้งนายปอนด์ไม่ยอมให้เข้าไปภายในบ้าน ขณะที่ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวก็เคยพยายามส่งสัญญาณบางอย่างให้รับรู้ แต่ไม่กล้าพูดอะไรมากนักส่วนอาการทางจิตเวชนั้นยอมรับว่านายปอนด์มีอาการป่วยจริง และที่ผ่านมาเคยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวจากกรณีอาละวาดมาแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนั้นตนเป็นคนแจ้งให้ตำรวจเข้ามาจับเองนายปอนด์เป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการอาบน้ำ ซึ่งตั้งแต่สมัยอยู่บ้านฝั่งธนบุรีก็เป็นแบบนี้มาตลอด บางครั้งอาบน้ำเพียงสัปดาห์ละครั้ง หรือบางเดือนอาจอาบเพียง 1-2 ครั้ง แม้ครอบครัวจะคอยเตือนอยู่เป็นประจำก็ตามอีกทั้งก่อนเกิดเหตุเพียง 1 วัน นายปอนด์ยังโทรศัพท์มาขอเงินจำนวน 200 บาท เพื่อนำไปซื้อของกิน แต่ไม่ยอมบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน กระทั่งตนมาทราบเรื่องจากข่าว จึงพยายามสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้น แต่นายปอนด์ก็ไม่ยอมบอกรายละเอียดใด ๆ ทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากเมื่อทราบข้อเท็จจริงส่วนสาเหตุที่นายปอนด์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนั้น ตนเชื่อว่าอาจเกิดจากความอยากลอง เพราะก่อนหน้านี้นายปอนด์เคยเป็นลูกจ้างของสำงานเขตแห่งหนึ่งและทำงานได้ดี กระทั่งมีปัญหากับหัวหน้างานเรื่องการทำงานล่วงเวลา ก่อนตัดสินใจลาออก และหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำงานอีกเลย โดยตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา ตนเป็นคนหาเงินส่งเสียให้นายปอนด์ใช้มาตลอดนายปอนด์มีพฤติกรรมพูดคนเดียว สวดมนต์ และนับถือองค์เทพหลายองค์ที่ตั้งบูชาอยู่ภายในบ้าน รวมถึงเคยเล่าให้ฟังว่ามีอาการหูแว่ว ได้ยินเสียงสั่งให้ทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งตนมองว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติดและความเชื่อส่วนตัว
อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้นายปอนด์จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี แต่ตนยังไม่เชื่อว่าลูกชายจะเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายผู้ตายจนเสียชีวิต และเชื่อว่าความจริงทั้งหมดจะปรากฏเมื่อผลชันสูตรออก