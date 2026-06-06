คุมตัวปอนด์ฝากขัง ตร.แจ้ง 3 ข้อหาหนัก แม่ปอนด์มั่นใจลูกบริสุทธิ์ ด้านแม่ผู้ตายเผยปอนด์เลือดเย็น ขอความเป็นธรรมให้ลูกชาย

ตำรวจ สภ.บางบัวทอง คุมตัว “ปอนด์” ผู้ต้องหาคดี “เฟรนช์ฟรายส์” เสียชีวิตปริศนา ฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมแจ้ง 3 ข้อหาหนัก ทั้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ซ่อนเร้นศพ และเสพยาเสพติด ขณะที่เจ้าตัวยังคงปฏิเสธข้อหาฆาตกรรม ยอมรับเพียงเสพยาร่วมกับผู้ตาย ฝากบอกแม่อย่าคิดมาก
ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์ พรฟ้าเมตตา หรือ “เฟรนช์ฟรายส์” อายุ 28 ปี ล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 มิถุนายน 2569 ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี พนักงานสอบสวนได้ควบคุมตัวนายสุรภัสร์ สุขวรรณ หรือ “ปอนด์” อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาในคดีดังกล่าว ไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรก หลังจากสอบปากคำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ภายหลังการรวบรวมพยานหลักฐานและผลการสอบสวนในเบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหานายปอนด์รวม 3 ข้อหา ประกอบด้วย ฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา, ซ่อนเร้น ย้ายหรือทำลายศพ เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตาย และ เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ขณะที่พนักงานสอบสวนนำตัวนายปอนด์ออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาเพื่อนำขึ้นรถควบคุมผู้ต้องขังไปยังศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยนายปอนด์มีสีหน้าเคร่งเครียด สีหน้าค่อนข้างอิดโรยจากการถูกสอบปากคำอย่างหนักตลอดทั้งคืน โดยนายปอนด์ได้ปฏิเสธไม่ได้ทำร้ายนายเฟรนช์ฟรายส์ และไม่ได้ลงมือฆาตกรรมแต่อย่างใด แต่ยอมรับว่าเสพยาด้วยกัน และอยากฝาก บอกแม่ว่าไม่ต้องคิดมากทำตัวให้สบายๆ เพราะไม่มีอะไร
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอยากจะบอกกับ แม่คนตายหรือไม่ โดยนายปอนด์ได้ตอบว่าไม่มีอะไรจะบอก ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม และถ้าหากมีหลักฐานยืนยันว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องก็ขอเป็นไปตามพยานหลักฐานที่เกิดขึ้น ส่วนวันเกิดเหตุไม่แน่ใจว่านายเฟรนช์ฟรายส์เสพยามากแค่ใหน ก่อนที่จะมาเสพกับตนเอง
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเสพเพื่อให้มีอารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นหรือไม่นายปอนด์ไม่ขอตอบ พร้อมกับยกมือไหว้ผู้สื่อข่าวก่อนที่จะปิดวาจา