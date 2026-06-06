อัยการจังหวัดเเขวงนนท์ นำคณะร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรพระราชินี

“เทพประทานพร” นำอัยการเเขวงนนท์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรพระบรมราชินี น้อมนำพระราชกรณียกิจเป็นแนวทางปฏิบัติราชการอำนวยความยุติธรรม
เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.2569 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำหน่วยราชการในจังหวัดนนทบุรี โดย ดำเนินการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี
โดยจัดให้มี พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
มีนายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี นำข้าราชการธุรการ ในสำนักงานอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรี เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
ต่อมาในช่วงเย็น ของวันเดียวกันในเวลา 17.00 น. ได้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการทุกหมู่เหล่า ถวายความเคารพ และ กล่าวถวายราชสดุดี เกี่ยวกับภารกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยพระองค์ทรง ส่งเสริม ให้ราษฎรมีอาชีพ ผ่านทางศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยให้ราษฎรยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสังคมสงเคราะห์ ทรงสร้างโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เเละทรงริเริ่มโครงการป่ารักน้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จะสร้างคุณูปการ ให้ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ อันทำให้เหล่า พสกนิกรอาณาประชาราษฎร์ ล้วนสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นายเทพประทานพร ทองคลัง อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี ในนามสำนักงานอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรี จะได้น้อมนำพระราชกรณียกิจดังกล่าว ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ ในการ อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และ ให้ความ ช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน ในทางคดี เพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักใคร่ปรองดองสมัครสมานกลมเกลียวซึ่งกันและกัน