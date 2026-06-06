เสือดุสิตหน้าซีดคอตก คุมตัวฝากขัง เครียดจัดตะเพิดสื่อ อ่วมโดน 2 ข้อหาหนัก นอนคุกยาว

ตร.นำตัวเสือดุสิตฝากขังศาล เจ้าตัวมีอาการเครียด โวยนักข่าวขยันถ่าย ไล่ให้ไปทำข่าวอื่น
จากกรณีที่ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ภาพ "น้องมิรา" MC สาวชื่อดัง มาขอความช่วยเหลือ หลังถูกทำร้ายร่างกายจนเสียโฉม อ้างฝีมือนักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย คือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต ซึ่งเหตุเกิดที่บริเวณบนรถยนต์ ย่านบางกรวยเมื่อวันที่ 31 พ.ค.69 เวลาประมาณ 03.00น. ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแล้ว
ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 6 มิ.ย.69 ที่ สภ.บางกรวย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต ออกจากห้องสอบปากคำ ซึ่งมีการสอบปากคำทั้งคืน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาคือ 1.ทำร้ายร่างกาย 2. ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ ซึ่งทางเจ้าพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการให้ประกันตัวชั้นโรงพัก และขณะที่ออกจากห้องขัง เสือดุสิต มีอาการหงุดหงิด เหมือนยังไม่ได้นอน และตะคอกต่อว่าผู้สื่อข่าวว่า “ถ่ายกูไม่เลิก ข่าวอื่นไม่มีทำกันหรือไง” ก่อนจะนำตัวเข้าห้องขังใหม่อีกครั้งเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือ และนำตัวออกมาเพื่อฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรี และเมื่อคืนจนถึงเช้ายังไม่มีเพื่อนหรือครอบครัวเข้ามาเยี่ยม