คุมตัว “ปอนด์” แจ้ง 2 ข้อหาแล้ว เจ้าตัวยังปฏิเสธฆ่า อ้างอยู่กับศพแต่คิดว่าเพื่อนยังไม่ตาย ก่อนทนกลิ่นไม่ไหวออกจากบ้าน

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (5 มิ.ย.69) เวลา 22.00 น. ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรภัสร์ สุขวรรณ หรือ “ปอนด์” อายุ 28 ปี เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ และผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์ พรฟ้าเมตตา หรือ “เฟรนช์ฟรายส์” อายุ 28 ปี ได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้า ก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมา
รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า 3 ชั่วโมง กระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกาย จึงควบคุมตัวนายปอนด์เข้าห้องขัง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น 2 ข้อหา คือ “มีสารเสพติดไว้ในครอบครอง” และ “เสพยาเสพติด” ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้น ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม
ระหว่างถูกควบคุมตัวมาพบพนักงานสอบสวน นายปอนด์ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อน และไม่เคยทำร้ายร่างกายผู้ตายแต่อย่างใด พร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตนั้น ตนเองอยู่ภายในบ้านด้วย แต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือ เนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลก คล้ายยังมีชีวิตอยู่ เพราะมีการกรอกลูกตาไปมาและหัวใจยังเต้น จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไร
นายปอนด์ ยังยืนยันอีกว่า หลังจากเพื่อนเสียชีวิตแล้ว ตนไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายศพหรือทำลายหลักฐานใด ๆ ภายในบ้าน เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่า หากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยกู้ภัย เจ้าตัวกลับตอบในลักษณะวกวน โดยยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิต เนื่องจากยังเห็นมีการกรอกลูกตาอยู่ จึงไม่ได้แจ้งใคร และยังคงใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านตามปกติหลายวัน
ส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมนั้น นายปอนด์ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนี แต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด และอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงรอผลชันสูตรศพและผลตรวจพิสูจน์หลักฐาน เพื่อหาข้อสรุปถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง และพิจารณาดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไป