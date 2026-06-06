ตร.สอบเข้มเสือดุสิต นำตัวเข้าห้องขัง เตรียมส่งฝากขังศาลวันพรุ่งนี้

จากกรณีที่ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ภาพ "น้องมิรา" MC สาวชื่อดัง มาขอความช่วยเหลือ หลังถูกทำร้ายร่างกายจนเสียโฉม อ้างฝีมือนักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย คือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต ซึ่งเหตุเกิดที่บริเวณบนรถยนต์ ย่านบางกรวยเมื่อวันที่ 31 พ.ค.69 เวลาประมาณ 03.00น. ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแล้ว
ล่าสุดเมื่อเวลา 20.00. วันที่ 6 มิ.ย.69 ที่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต ได้เดินทางเข้ามอบตัวกับทาง พ.ต.อ.ศุภชัย ศรีศักดิ์ ผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี , หลังหมายจับออกที่ สภ.บางกรวย ในข้อหาคือ 1.ทำร้ายร่างกาย 2.ข่มขืนกระทำชำเรา หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. บางกรวยได้เข้ามารับตัวนายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต เพื่อนำกลับไปสอบปากคำที่สภ. บางกรวยและจะนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีต่อไป