อธิการฯ มทร.อีสาน นำ 9 มทร.เปิดสมุดปกขาว 1.2 หมื่นล้าน เดินหน้ายุทธศาสตร์ “4+3” ผลิตกำลังคน 1.7 แสนคน รับ EV-AI-Semiconductor ดันไทยสู่ประเทศรายได้สูง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ประกาศเดินหน้าพลิกโฉมการอุดมศึกษาไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เป็นประธานมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาการอุดมศึกษาในอนาคต
ในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในฐานะประธาน ทปอ.มทร. ได้นำเสนอ “สมุดปกขาว” ยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2570–2574) ภายใต้แนวคิด “ONE RMUT” เพื่อยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ นวัตกร และผู้ประกอบการสมรรถนะสูง รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ (New Growth Engine)
รศ. ดร.โฆษิต เปิดเผยว่า ทปอ.มทร. ได้กำหนดกรอบงบประมาณรวม 12,000 ล้านบาท สำหรับการพัฒนากำลังคนคุณภาพสูงจำนวน 173,248 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี ผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมหลัก 4 ด้าน และอุตสาหกรรมสนับสนุน 3 ด้าน หรือ “4+3” ประกอบด้วย
1.อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) วงเงิน 2,700 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.15 ของงบประมาณรวม มุ่งพัฒนาหลักสูตร ศูนย์ความเป็นเลิศ และเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรม ตั้งเป้าผลิตบุคลากร 11,827 คนต่อปี
2.อุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) วงเงิน 2,600 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.69 มุ่งพัฒนากำลังคนตั้งแต่ระดับผู้ใช้งาน นักพัฒนา ไปจนถึงนักวิจัยขั้นสูง ตั้งเป้าผลิตบุคลากร 12,456 คนต่อปี
3.อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (Semiconductor and Advanced Electronics) วงเงิน 2,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.61 โดยจะจัดตั้งศูนย์พัฒนากำลังคนระดับชาติร่วมกับภาคเอกชน ตั้งเป้าผลิตบุคลากร 4,776 คนต่อปี
4.อุตสาหกรรมการแพทย์ขั้นสูงและสุขภาวะ (Advanced Medical Industry and Wellness) วงเงิน 1,500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.52 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพผ่านการวิจัยสมุนไพรและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตั้งเป้าผลิตบุคลากร 3,627 คนต่อปี
สำหรับอุตสาหกรรมสนับสนุนอีก 3 ด้าน ประกอบด้วย การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) วงเงิน 1,000 ล้านบาท เมืองอัจฉริยะและความยั่งยืน (Sustainability and Smart City) วงเงิน 1,100 ล้านบาท และความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) วงเงิน 1,100 ล้านบาท
นอกจากนี้ ประธาน ทปอ.มทร. ยังได้เน้นย้ำ 3 ยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนเครือข่าย มทร. ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะและทักษะกำลังคนผ่านความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ (Co-Creation) ซึ่งตั้งเป้าผลิตกำลังคน 40,000 คนต่อปี ผ่านหลักสูตรกว่า 1,000 หลักสูตร การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Transformation) และการปฏิรูปองค์กรสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มกลาง “One RMUT Platform”
“สมุดปกขาวฉบับนี้สะท้อนถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมีวิทยาเขตและพื้นที่การศึกษาครอบคลุม 23 จังหวัดทั่วประเทศ ในการเป็นกลไกสำคัญด้านการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง วิศวกรนักปฏิบัติ และนวัตกร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตอบสนองนโยบายของกระทรวง อว. และร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูงอย่างยั่งยืน” รศ.ดร.โฆษิต กล่าว