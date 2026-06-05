ตม.1 ลุยตรวจร้านอาหารย่านห้วยขวาง หลังอินฟลูจีนแฉรับแต่เงินหยวน พบหลบหนีเข้าเมือง-ผิด พ.ร.ก.การทำงานของต่างด้าวรวม 6 ราย

เจ้าหน้าที่ ตม.1 ร่วมกรมการจัดหางานและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าตรวจสอบร้านอาหารจีนย่านห้วยขวาง หลังอินฟลูฯ ชาวจีนแพร่คลิปบางร้านรับเฉพาะเงินหยวน พบต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง-ผิด พ.ร.ก.การทํางานของคนต่างด้าวรวม 6 ราย ส่วนการจดทะเบียนบริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบ
วันนี้ (5 มิ.ย.) เวลาประมาณ 13.00 น. เจ้าหน้าที่ กก.สืบสวน บก.ตม.1 ได้ประสานเจ้าหน้าที่จากกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมตรวจสอบกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์ชาวจีน เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียว่า ได้มีร้านอาหารจีน มีพฤติกรรมไม่รับเงินไทย รับเฉพาะเฉพาะเงินหยวน ซึ่งต่อมาทราบว่า ร้านดังกล่าวคือ ร้านซินซิน หลานโจว นู้ดเดิ้ล ซึ่งตั้งอยู่ บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ พื้นที่ สน.ห้วยขวาง รวมทั้งร้านอาหารอื่นในบริเวณใกล้เคียงรวม 5 ร้าน เบื้องต้น พบบุคคลต่างด้าวที่กระทำผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง และความผิดตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว รวม 6 ราย
ในส่วนของร้าน ซินซิน หลานโจว นู้ดเดิ้ล นั้น ได้จับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง 1 ราย และ ความผิดตาม พ.ร.ก.การทำงานของคนต่างด้าวอีก 1 ราย ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท อยู่ในระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
พล.ต.ต.ประสาธน์ เขมะประสิทธิ์ ผบก.ตม.1 กล่าวว่า หลังจากทราบเหตุดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สืบสวนวางแผนเข้าตรวจตรวจสอบทันที ซึ่งในพื้นที่ย่านห้วยขวางนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนพบเบาะแสบุคคลต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1178 ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ปบช.สตม.ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดเพิ่มความเข้มงวดในการสืบสวน ปราบปราม และตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายของคนต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง