สถานทูตไทยร่วมกับคณะสงฆ์แอฟริกาใต้ เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบรมราชินี

วันที่ 5 มิถุนายน 2569 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พสกนิกรชาวไทยในต่างแดนพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ร่วมกับคณะสงฆ์ไทยในพื้นที่ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอย่างพร้อมเพรียง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย ร่วมกับพระครูภาวนาคุณวิเทศ วิ. เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก และรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนา ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569
ภายในพิธี คณะสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา และอธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย
ในโอกาสมหามงคลดังกล่าว นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทีมประเทศไทยประจำสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้ร่วมถวายเครื่องราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชินี
บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสงบ เรียบง่าย และเปี่ยมด้วยความศรัทธา สะท้อนถึงความผูกพันของชุมชนชาวไทยในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ที่ยังคงยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมกันประกอบคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 3 มิถุนายน 2569 อย่างสมพระเกียรติ