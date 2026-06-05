ตร.คุมตัว “ปอนด์” ชี้รถ พบเข็มฉีดยา 4 อัน-น้ำเกลือซุกใต้เบาะ เจอคราบเลือดท้ายรถ แจ้งข้อหาเสพยา เร่งสอบปมศพเฟรนช์ฟรายส์

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 20.50 น. วันที่ 5 มิ.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.บางบัวทอง ได้นำตัวนายสุรภัสร์ หรือ “ปอนด์” ผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของนายศักดินันท์ หรือ “เฟรนช์ฟรายส์” อายุ 28 ปี เข้าชี้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ สีแดง เพื่อบันทึกภาพและตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดี หลังจากตรวจค้นรถพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดเป็นเข็มฉีดยาจำนวน 4 อัน พร้อมน้ำเกลือซึ่งคาดว่าใช้ผสมสำหรับฉีดเข้าเส้น ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะรถ นอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง และกระเป๋าเป้อีก 1 ใบ ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบคราบเลือดติดอยู่บริเวณไฟท้ายรถจักรยานยนต์บางส่วน โดยนายปอนด์อ้างว่าคราบเลือดดังกล่าวเป็นเลือดของตนเอง
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้ให้นายปอนด์อาบน้ำชำระร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้า เนื่องจากพบว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันและมีกลิ่นตัวรุนแรง ขณะที่ผลตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกาย ทำให้พนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดภายในคืนนี้ ส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำอย่างละเอียด รวมถึงรอผลพิสูจน์หลักฐานและผลนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณาดำเนินคดีในข้อหาอื่นเพิ่มเติมต่อไป