"เสือ ดุสิต" เปิดใจกับสื่อ ยอมรับทำร้าย "มิรา" แต่แค่ตบ ไม่ใช่ต่อย ปัดข่มขืนเพราะคบหากันมา 7 เดือนแล้ว ยันถูกตีก่อนมาคลอด

“เสือดุสิต” เปิดใจต่อสื่อครั้งแรกหลังถูกกล่าวหาทำร้ายร่างกาย “น้องมิรา” MC สาวชื่อดัง ยอมรับทำร้ายร่างกายจริง แต่เป็นการตบ ไม่ได้ต่อย เหตุเกิดบนรถยนต์ เพราะตนโดนมิราตีก่อนหลายครั้ง ยืนยันไม่ได้ข่มขืนตามที่ถูกกล่าวหา เพราะคบหากันมา 7 เดือนแล้ว แม้มีเมียอยู่ก่อนแต่ 2 คนก็คุยกันได้ อ้างตลอดช่วงที่คบหากันตนเป็นถูกทำร้ายหลายครั้ง ขอปล่อยทุกอย่างให้เป็นเรื่องของคดี
จากกรณีที่ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ภาพ "น้องมิรา" MC สาวชื่อดัง มาขอความช่วยเหลือ หลังถูกทำร้ายร่างกายจนเสียโฉม อ้างฝีมือนักบุญสุภาพบุรุษตัวลาย คือ นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือดุสิต ซึ่งเหตุเกิดบนรถยนต์ บริเวณย่านบางกรวยเมื่อวันที่ 31 พ.ค.69 เวลาประมาณ 03.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีแล้วนั้น
ล่าสุดเมื่อเวลา 19.00น. วันที่ 5 มิ.ย.69 นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือเสือ ดุสิต เดินทางมาพบผู้สื่อข่าว และเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่คบกับมิราแต่แรก จนมาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โดยเสือ ดุสิต กล่าวว่า ตั้งแต่ที่ตนมีคดีกระทืบคนแก่ ตนคบกับมิราตั้งแต่ตอนนั้น อยู่ด้วยกันปกติ และตนก็มีเมียหลวงคือผึ้ง ซึ่งทั้ง 2 คนก็คุยกันได้ และเคยไปเที่ยวด้วยกันบ่อย
นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า แต่หลังจากที่มิราดื่มและมีอาการเมา มักจะชอบตบตีตน ต่อหน้าคนอื่น และทำต่อหน้าเมียของตนคือผึ้ง ตนก็ปล่อยผ่านไป รอบที่ 2 ไปเที่ยวกันที่ชลบุรี ตนมีการแชตคุยกับคนอื่น มิราจับได้ ก็ทะเลาะกันอีก และได้มีการลงไม้ลงมือกับตนอีกครั้ง ซึ่งตนก็ไม่เคยทำร้ายกลับ
ส่วนครั้งที่ 3 ตนได้ไปงานวันเกิดเพื่อน เพื่อนตนได้มีการเถียงกับมิรา และมิราเมา พอมิราโมโหก็ทุบตีตนอีก ซึ่งตนอายเพื่อนที่ถูกมิราทำร้ายร่างกายต่อหน้าเพื่อน ตนจึงใช้ไม้แขวนเสื้อตีกลับไปเพื่อสั่งให้หยุด ซึ่งเป็นคดีที่มิราได้แจ้งความที่ปทุมธานี วันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่ตัวเขาเป็นรอยไม้แขวนเสื้อ ตนจึงพูดกับเขาว่าหลังจากนี้เราเลิกทะเลาะกันได้ไหม และก็อยู่กันมาตามปกติ
จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุด คืนวันที่ 31 พ.ค.69 ตนนั่งดูบอลอยู่ที่ตลาดเซฟวัน มิราโทรมาหาตนว่าให้มารับที่ร้านที่เขาทำงาน เส้นถนนพระรามห้า เขาจึงให้ตนไปรับ ตนได้ไป 1 ครั้ง แต่เพื่อนของมิรา ออกมาพร้อมกับมิรา และเพื่อนมิรา มาด่าตนว่า ไปโกงเงินค่าบ้าน 7 แสน ตนจึงบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกัน เพราะมิราเป็นคนไปโอนเงินเอง ทำให้ตนไม่พอใจ เพราะมิราไปบอกเพื่อน ตนจึงบอกให้เพื่อนรับมิรากลับไป ตนจึงออกรถกลับ แต่มิราโทรมาอีกครั้งให้ตนไปรับ ตนจึงตัดสินใจไปรับอีกรอบ ซึ่งตอนที่ขับไปรับ มีเพื่อนของตนเป็นคนขับรถ ตนนั่งข้างหน้า และให้มิรานั่งข้างหลัง แต่พอออกรถมาสักพัก มิรา เอื้อมมือมาตีที่ตน 1 ครั้ง แล้วตีไม่หยุด จนเพื่อนตนห้าม และเขาก็ตีตนรอบที่ 2 ตนจึงทนไม่ไหว และสวนกลับทันที
นายสัมฤทธิ์ กล่าวอีกว่า หลังจากนั้นตนก็ให้เพื่อนขับรถไปส่งที่ห้อง ซึ่งตนกับมิราก็ขึ้นห้องตามปกติ และไม่มีการทำร้ายร่างกายต่อ ส่วนเรื่องที่ตนโดนแจ้งข้อหาข่มขืน ตนยืนยันว่าไม่ใช่ เพราะตนเช่าห้องอยู่กับมิราประมาณ 5-6 เดือนแล้ว และคบกันมาประมาณ 7 เดือน จะบอกว่าตนไปข่มขืนก็ไม่ใช่เรื่อง เพราะวันเกิดเหตุหลังจากที่กลับมาที่ห้อง หลังจากที่ทะเลาะกันบนรถ มิราเป็นคนบอกกับตนเองว่า ”จะทิ้งหนูเหรอ เพราะหนูไม่สวยหรอ ถึงไม่เอาหนู“ ที่เขาพูดแบบนี้เพราะว่าหน้าเขาบวมแล้ว
เสือ ดุสิต ยืนยันว่าตอนที่ตนทำร้ายร่างกายมิรา การตบไม่ได้ต่อย ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดที่คอนโดก็มีอยู่ตั้งแต่เพื่อนไปส่ง ตนเดินประคองมิราขึ้นมาบนห้อง เพราะมิราเมา ไม่มีการขัดขืน และวงจรปิดหน้าห้องจะเห็นอยู่ ตนเดินเข้าเดินออกห้องอยู่หลายครั้ง เพราะมิรายื้อให้ตนอยู่ต่อ หลังจากนั้นตนก็นอนกับมิราเหมือนปกติ แต่เช้ามาตนไม่เจอมิราแล้ว ตอนนี้ตนไม่มีอะไรจะคุยกับมิราแล้ว ปล่อยให้เป็นเรื่องของคดี