ด่วน! ตร.รวบ “ปอนด์” เจ้าของบ้านสอบเข้ม หลังขี่จยย.หายตัว อ้างเสพยากับผู้ตายและมีเพศสัมพันธ์กันก่อนเกิดเหตุ

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 5 มิ.ย.69 ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สภ.บางบัวทอง สามารถติดตามจับกุมนายสุรภัสร์ หรือ “ปอนด์” อายุ 28 ปี เจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุ ซึ่งตกเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญในคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์ หรือ “เฟรนช์ฟรายส์” อายุ 28 ปี ได้แล้ว หลังแกะรอยสืบสวนจนทราบเบาะแสการหลบหนี
รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่านายสุรภัสร์ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้า พีซีเอ็กซ์ สีแดง ซึ่งเป็นรถคันที่ใช้หลบหนีออกจากบ้านหลังเกิดเหตุ โดยนำรถไปจอดทิ้งไว้ภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งย่านปิ่นเกล้า ก่อนเดินเข้าไปภายในห้างสรรพสินค้าใกล้เคียง เจ้าหน้าที่จึงเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ในพื้นที่ กระทั่งผู้ต้องสงสัยเดินกลับมาที่รถจักรยานยนต์ จึงแสดงตัวเข้าควบคุมตัวและนำตัวกลับมาสอบสวนที่ สภ.บางบัวทอง ทันที
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายสุรภัสร์ให้การว่า ก่อนเกิดเหตุได้ร่วมเสพยาเสพติดกับผู้เสียชีวิตภายในบ้าน และหลังจากนั้นได้มีเพศสัมพันธ์กัน แต่ยังไม่ยอมให้รายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่นายศักดินันท์เสียชีวิต รวมถึงยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรม ขณะที่พนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำอย่างละเอียด เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยและหาความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ทั้งหมด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ทำการตรวจปัสสาวะนายสุรภัสร์เพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย โดยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอผลการตรวจอย่างเป็นทางการ ขณะที่แนวทางการสืบสวนยังคงต้องรอผลชันสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลพิสูจน์หลักฐานต่าง ๆ เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการเสพยาเกินขนาด อุบัติเหตุ หรือเป็นคดีฆาตกรรม ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป