ตร.รวบหนุ่มวัย 43 ปี ก่อเหตุเผารถจยย.ญาติ ปฏิเสธไม่ได้ทำ อ้างแผลที่ข้อมือเกิดจากการรถล้ม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน 69 พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ ,พ.ต.ท.ภูษิณธร ยี่ภู่ รอง ผกก.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ ,พ.ต.ท.ประชา ฮุงหวลวีรกุล สว.สส.สภ.รัตนาธิเบศร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.รัตนาธิเบศร์ ได้ร่วมกันจับกุมนายภานุวัฒน์ บุตดาวงษ์ อายุ 43 ปี ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ 775/2569 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2569 ในความผิดฐาน “วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น” โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่ ร้านอาหานแห่งหนึ่ง ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
สืบเนื่องจาก น.ส.มัลลิกา กลีบบัว อายุ 29 ปี (ผู้เสียหาย) ได้เดินทางมาแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศร์ ว่ารถจยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นคลิก สีดำ หมายเลขทะเบียน อปป 373 กทม. ที่จอดอยู่หน้าบ้านได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย โดยสงสัยว่าจะมีบุคคลเข้ามาก่อเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย เหตุเกิดบริเวณซอยสามัคคี 7 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
ภาพจากกล้องวงจรปิด (1) วันที่ 10 พ.ค. 69 เวลา 01.45 น. จับภาพนายภานุวัฒน์ ผู้ต้องหา เดินอยู่ในซอยดังกล่าว
ภาพจากกล้องวงจรปิด (2) เวลา 04.00 น. จับภาพนายภานุวัฒน์ ผู้ต้องหา เดินเลี้ยวเข้าไปในซอยบ้านของผู้เสียหาย จากนั้นได้เกิดไฟไหม้ลุกท่วมในซอย ก่อนที่ผู้ต้องหาจะวิ่งหนีออกมาจากซอย โดยระหว่างทางได้เอามือปัดตัว และดึงเสื้อไปเช็ดหน้าก่อนจะเดินหายไป
นายภานุวัฒน์ ผู้ต้องหา กล่าวว่า ตนเป็นญาติกับทางผู้เสียหาย และปฏิเสธว่าไม่ได้วางเพลิงเผาทรัพย์รถจยย.ตามที่ถูกกล่าวหา โดยตนไม่เคยมีปัญหากันมาก่อน วันเกิดเหตุตนไปนั่งเล่นมือถือและเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่บ้านญาติ แต่ตนไม่ได้ไปทุกวัน โดยเจ้าของบ้านหลังนั้นเป็นน้องสะใภ้ตน วันเกิดเหตุยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุและไม่ได้เผารถจยย. มาทราบอีกวันคือมีคนบอก ส่วนบาดแผลที่มือเกิดจากรถล้ม และมีคนบอกกับตนว่าหากทำให้หนีไป แต่ตนไม่ได้จริงๆเลยไม่รู้จะหนีทำไม
ด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ กล่าวว่า ได้รับแจ้งเหตุมีไฟลุกไหม้ที่รถจยย.ของผู้เสียหาย เจ้าของรถจึงเดินทางมาแจ้งความที่สภ.รัตนาธิเบศร์ โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ไล่กล้องวงจรปิดจนพบตัวผู้ก่อเหตุ และขอศาลอนุมัติหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งพยานหลักฐานที่เรามีชี้ชัดไปที่ผู้ต้องหา และผู้ต้องหามีบาดแผลที่บริเวณมือ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา “วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น” ซึ่งมีโทษหนัก โดยเบื้องต้นผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป