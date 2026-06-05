ตร.ประชุมเร่งตลี่คลายคดี หนุ่มวัย 28 ดับปริศนา เพื่อนบ้านเล่านาทีสยองเจอเจ้าของบ้านเทน้ำเหลืองลงท่อหน้าบ้านก่อนพบศพ

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 5 มิ.ย.69 ที่ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินนท์ พรฟ้าเมตตา อายุ 28 ปี ซึ่งถูกพบเป็นศพภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งใน ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง โดย พ.ต.อ.โชคชัย คณะเจริญ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง พร้อมพนักงานสอบสวน ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี เบื้องต้นเปิดเผยว่า ขณะนี้ชุดสืบสวนกำลังเร่งติดตามตัวนายสุรภัสร์ หรือ “ปอนด์” เจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญ มาสอบปากคำอย่างละเอียด หลังพบว่าหลบหนีออกจากพื้นที่และคาดว่าเดินทางเข้าไปในกรุงเทพมหานครแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะต้องรอผลชันสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมถึงผลตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อื่น ๆ เพื่อนำมาประกอบสำนวนและยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตว่าเข้าข่ายคดีฆาตกรรมหรือไม่
ขณะเดียวกัน นายคฑา เหรียญทอง อายุ 40 ปี เพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ฝั่งตรงข้ามและเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการแจ้งเหตุ ได้เดินทางเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยาน โดยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 หรือเมื่อหนึ่งปีก่อน นายปอนด์เคยมีพฤติการณ์กักขังหน่วงเหนี่ยวชายรายหนึ่งภายในบ้านมาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งตนได้นำภาพถ่ายในวันเกิดเหตุดังกล่าวมาแสดงต่อสื่อมวลชน โดยในภาพปรากฏเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อนบ้าน และผู้เสียหายยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังเดียวกัน ก่อนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเรื่องน่าประหลาดที่เหตุการณ์สำคัญทั้งสองครั้งเกิดขึ้นตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนเหมือนกัน ต่างกันเพียงปีนี้กลับพบผู้เสียชีวิตภายในบ้าน
นายคฑา ยังเล่าว่า ก่อนพบศพประมาณ 5 วัน ตนเห็นนายปอนด์ถือขวดน้ำอัดลมขนาด 1 ลิตรออกมาเททิ้งหน้าบ้าน โดยของเหลวภายในมีสีเหลืองคล้ายปัสสาวะ ซึ่งในตอนนั้นไม่ได้เอะใจ แต่เมื่อมาทราบภายหลังว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้าน ก็เริ่มสงสัยว่าอาจเป็นน้ำเหลืองจากศพ นอกจากนี้ก่อนพบศพประมาณ 2 วัน ยังสังเกตเห็นนายปอนด์นอนเปิดประตูบ้าน มีท่าทีผิดปกติ ขณะที่กลิ่นเหม็นรุนแรงโชยออกมาจากบ้านต่อเนื่องหลายวัน กระทั่งสุดท้ายพบศพผู้เสียชีวิตอยู่ภายใน
สำหรับผู้เสียชีวิตนั้น นายคฑาระบุว่า เห็นเพียงตอนนั่งรถไรเดอร์มาส่งที่บ้านและจ่ายเงินก่อนเดินเข้าไปภายใน ส่วนตัวไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว ขณะที่นายปอนด์นั้นตนเคยให้ข้าวกินอยู่เป็นประจำมานานนับปี แต่ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป มักพูดคนเดียว สวดมนต์เสียงดัง และคุยกับกำแพงบ้าน จึงเริ่มตีตัวออกห่าง นอกจากนี้นายปอนด์ยังเคยเล่าเรื่องการนัดพบผู้ชายผ่านแอปพลิเคชันและพาชายหลายคนเข้ามาที่บ้านเป็นประจำ และมีเซ็กกัน ซึ่งตนยืนยันว่าเคยเห็นบุคคลเข้าออกบ้านหลายรายและไม่ซ้ำหน้ากัน จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มีสาเหตุมาจากอะไร
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มารดาของผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มายัง จ.นนทบุรี เพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวน รับทราบความคืบหน้าของคดี และดำเนินการรับศพลูกชายไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป