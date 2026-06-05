นักมวยดังโพสต์ อายคำว่าเสือ อยากกลับไปใช้ชื่อ "น้องคิม" หลังเห็นข่าว เสือ ดุสิต

MGR Online-"เสือคิม" นักมวยชื่อดัง โพสต์อยากกลับไปใช้ชื่อ "น้องคิม" เพราะอายคำว่าเสือ หลังเห็นข่าว "เสือ ดุสิต" ทำร้าย "น้องมิรา" สาวคนสนิท เสียโฉมจำแทบไม่ได้
วันนี้ (5 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก เสือคิม ศิษย์ สท.แต๋ว ของเสือคิม ป๋องสุพรรณ พีเค.นักชกชื่อดังชาวไทย โพสต์ว่า "อยากเปลี่ยนชื่อกลับไปเป็น น้องคิม เลยวะ เวลาเห็นข่าว คุณพี่เสือดุสิต อายคำว่าเสือ"
สืบเนื่องจากประเด็นข่าว นายสัมฤทธิ์ ริมเถื่อน หรือ เสือ ดุสิต ก่อเหตุทำร้ายร่างกาย น.ส.มิรา ดุรงคชยานุรักษ์ หรือ น้องมิรา MC ชื่อดัง สาวคนสนิท มีรอยช้ำตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงหัว ตาบวมม่วงทั้ง 2 ข้าง หน้าเบี้ยวผิดรูป สะบักสะบอม เสียโฉมจำแทบไม่ได้
ต่อมา กัน จอมพลัง ได้พา น.ส.มิรา เดินทางมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้ดำเนินคดีกับ เสือ ดุสิต ในข้อหา "ทำร้ายร่างกาย" ก่อนไปยื่นคำร้องต่อ กระทรวงยุติธรรม เพื่อขอคุ้มครองพยาน เนื่องจากกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัย
ทั้งนี้ เสือ ดุสิต พร้อมกับพวกอีก 2 นาย เคยก่อเหตุรุมทำร้าย นายธนพล เวคะวากยานนท์ อายุ 55 ปี บาดเจ็บสาหัส กระดูกซี่โครงหัก 12 ซี่ ปอดทะลุ เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา ภายในร้านอาหาร จ.นนทบุรี อ้างว่าคู่กรณีไปจับก้น น.ส.มิรา.