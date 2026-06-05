ตร.เปิดโครงการ "ครูต้นแบบต้านภัยไซเบอร์" สร้างวัคซีนออนไลน์ถึงตัวประชาชนอย่างตรงจุด ลดเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์

"พล.ต.ท.ไตรรงค์ " เปิดโครงการ "ครูต้นแบบต้านภัยไซเบอร์" รุ่นแรก สร้างเครือข่ายตำรวจถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนทั่วประเทศ หวังสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัล ลดจำนวนเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ และยกระดับการป้องกันภัยไซเบอร์อย่างยั่งยืน
วันนี้ (5 มิ.ย.) เมื่อเวลา 16.00 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดโครงการสัมมนาครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างกลุ่มบุคลากรที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นแบบพบปะตัวต่อตัว (Face-to-Face) เพื่อลดปัญหาการถูกหลอกลวงของประชาชน ณ ห้องแจ้งยอดสุข อาคารศูนย์ฝึกอบรมตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ต.วสันต์ เตชะอัครเกษม รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นำข้าราชการตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 178 คน ร่วมอบรมสัมมนาในครั้งนี้
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า โครงการสัมมนาครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแบบบูรณาการ รุ่นที่ 1 เป็นโครงการที่ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการ ศปอส.ตร. เห็นความสำคัญและให้ดำเนินการต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าปัจจุบันในยุคที่อาชญากรรมทางเทคโนโลยีทวีความซับซ้อน การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนที่สุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัล เพื่อลดจำนวนเหยื่อรายใหม่อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งโครงการครูต้นแบบในการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เพื่อเป็นสะพานเชื่อมความรู้และทำหน้าที่เป็นเซ็นเซอร์เฝ้าระวังเชิงรู้ในชุมชน เพราะการลดจำนวนเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์เท่ากับลดความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชน
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะมีการอบรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ทั่วประเทศ ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธรภาค 1, 2, 5, 6 และ 7 เข้าร่วมโครงการ 749 สถานีตำรวจ รวม 1,498 คน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ อย่างตรงจุด ตรงกลุ่มเป้าหมาย มุ่งสร้างวัคซีนไซเบอร์ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่