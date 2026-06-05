บุกทลายแหล่งลอบค้าบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ ยึดของกลางนับหมื่นชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล้าน

ตร.ไซเบอร์บุกทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์ในบ้านพัก จ.กาญจนบุรี จับลูกจ้างได้ 1 ราย ทำหน้าที่แพ็คของ ยึดของกลางกว่า 1 หมื่นชิ้น รวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
วันนี้ (5 มิ.ย.) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. พร้อมด้วย พล.ต.ท.นราเดช ทิพย์รักษ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ช่วยราชการ บช.สอท.สั่งการให้ พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ชัยรัตน์ วรุณโณ รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ขจร อบทอง รอง ผบก.สอท.2 พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ปานกลิ่นพุฒ ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.เอกรินทร์ สนนาค รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พ.ต.ท.นิติ นิรุตติวัฒน์ รอง ผกก.4 บก.สอท.2 และตำรวจ สภ.กาญจนบุรีสนธิกำลังนำหมายค้นศาลจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 394/2569 ค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่10 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เข้าจับกุมนายชาญวิทย์ หรือสิทธิ์ สวัสดิ์ธรรม อายุ 29 ปี ชาว จ.กาญจนบุรี พร้อมยึดของกลางบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้ง และหัวน้ำยาใช้กับอุปกรณ์เครื่องพอทไฟฟ้า รวม 4 ยี่ห้อ บรรจุเต็มลังกระดาษขนาดใหญ่ 56 ลัง รวมยอดบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 11,305 ชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท
โดยการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดพร้อมยึดของกลางได้จำนวนมากในครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พ.ต.ท.จิรวัฒน์ บุรีงาม รอง ผกก.4 บก.สอท.2 พร้อมตำรวจชุดสืบสวน กก.4 บก.สอท.2 ตรวจพบบัญชีชื่อ “korn” ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ ได้โพสต์ภาพการจำหน่าย บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Marbo,Esko Bar,Roca,Ibro มีให้เลือกหลายกลิ่น มีทั้งประเภทแบบใช้แล้วทิ้ง และแบบหัวน้ำยาที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องพอทไฟฟ้า ในราคาชิ้นละ 150-350 บาท โดยให้ผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อซื้อผ่านช่องทางของแอปพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งเป็นการกระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าต้องห้าม หรือสินค้าที่ผิดกฎหมาย ประเภทบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า
จึงทำการสืบสวนเชิงลึกจนทราบว่าผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านทางออนไลน์รายนี้เป็นผู้ค้ารายใหญ่มีฐานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี มานานกว่า 2 ปี โดยใช้วิธีแพ็คบุหรี่ไฟฟ้าบรรจุลงในกล่องพัสดุภัณฑ์แล้วส่งให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ตามยอดออร์เดอร์การสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละราย โดยใช้ช่องทางส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนรายหนึ่งของพื้นที่ดังกล่าว อีกทั้งมีการย้ายฐานที่เก็บบุหรี่ไฟฟ้ามาแล้วหลายครั้ง ในลักษณะเป็นการหลบเลี่ยงต่อการติดตามและลดความเสี่ยงการถูกตำรวจจับกุม โดยมียอดส่งบุหรี่ไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งรายย่อยและรายใหญ่เฉลี่ยเดือนละนับหลายพันชิ้น และมียอดการโอนเงินในการสั่งซื้อจากลูกค้าเข้าบัญชีธนาคารกว่า 1 ล้านบาทต่อเดือน
ก่อนนำกำลังลงพื้นที่ค้นหาเป้าหมายที่ซุกซ่อนเก็บบุหรี่ไฟฟ้า กระทั่งพบว่าอยู่ในหมู่บ้านหลังดังกล่าว ตั้งอยู่กลางเมืองกาญจนบุรี จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านพัก ก่อนเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้กระทำผิดไว้ได้พร้อมของกลางทั้งหมด
จากการสอบสวนนายชาญวิทย์ ให้การยอมรับว่าเป็นเพียงลูกจ้างคอยทำหน้าที่แพ็คบุหรี่ไฟฟ้าจัดส่งให้ลูกค้าตามออร์เดอร์ที่สั่งซื้อผ่านไลน์ มานานกว่า 5 เดือน ได้รับค่าตอบแทนจากผู้ว่าจ้างเฉลี่ย 20,000-25,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ตำรวจเตรียมขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมกระทำผิดในเครือข่ายนี้แล้ว
โดยเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีในความผิดฐาน ขายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาเติม อันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562,ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ตามมาตรา 246 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 และร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2560 มาตรา 203(1) ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กาญจนบุรี ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป